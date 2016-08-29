Правительство Самарской области закупает алкоголь на сумму более миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Согласно условиям, аукцион проводится до 9 сентября. Алкоголь требуют доставить по адресу: город Самара, ул.Молодогвардейская 210 — по этому адресу как раз и находится правительство Самарской области.

Как видно из документов, правительство хочет заказать 700 литров водки, причем по цене 900 рублей за литр. Также правительство заказывает белое и красное вино (по 375 литров) по ценам 493 и 514 рублей за бутылку соответственно.



Скриншот сайта госзакупок (кликабельно)

Напомним, в 2014 году, перед выборами губернатора, правительство приобрело продукции почти на 39 млн рублей, в 2015 году (тогда выбирали членов райсоветов) закупка делалась на сумму менее миллиона (900 072 рубля). В текущем году более 74 млн рублей потратили в целом на подарочные наборы к мероприятиям с участием губернатора и вице-губернатора.