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Новости

1072 Самарское правительство перед выборами закупит алкоголь на миллион рублей

29.08.2016 Теги: алкоголь, госзакупки, регионы, самара

Правительство Самарской области закупает алкоголь на сумму более миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Согласно условиям, аукцион проводится до 9 сентября. Алкоголь требуют доставить по адресу: город Самара, ул.Молодогвардейская 210 — по этому адресу как раз и находится правительство Самарской области.

Как видно из документов, правительство хочет заказать 700 литров водки, причем по цене 900 рублей за литр. Также правительство заказывает белое и красное вино (по 375 литров) по ценам 493 и 514 рублей за бутылку соответственно.


Скриншот сайта госзакупок (кликабельно)

Напомним, в 2014 году, перед выборами губернатора, правительство приобрело продукции почти на 39 млн рублей, в 2015 году (тогда выбирали членов райсоветов) закупка делалась на сумму менее миллиона (900 072 рубля). В текущем году более 74 млн рублей потратили в целом на подарочные наборы к мероприятиям с участием губернатора и вице-губернатора.


14 комментариев

7
Nail Timler , 29 августа 2016 в 14:12
Продам правительству Самарской губернии самогонный аппарат за миллион, торг не уместен, самовывоз, гарантия 5 лет (тестировали с Митричем непрерывно в течении 3 суток в полевых условиях).
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2
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 14:12
"Пей, гуляй, вино, золото, брильянты!" ©

"Важнейшим из искусств для нас является... вино?!?" ©
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3
Виктор Тарасов , 29 августа 2016 в 14:33
Уже готовы отпраздновать "победу" ЕР на выборах. У них уже всё ясно. Ясно ,также, что скромность и бережливость у чиновников Самары отсутствует полностью.
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2
Dmitry Starostin , 29 августа 2016 в 14:37
это всё закусывать чем-то надо
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0
Александр Бердников , 29 августа 2016 в 15:49
А на этот счёт отдельная госзакупка будет. Ну там, сёмга, икра чёрная, икра красная, хамон, пармезан, ... Ограничение: ни в коем случае от "Русского моря" Тимченко или агрохолдинга Ткачёва. Травить слуг народа не позволим! (В отличие от самого народа.)
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3
Фотий Ту , 29 августа 2016 в 14:40
Ну теперь точно за едросов у них стосорокшесь процентов проголосует, в глазах-то правительства будет двоитсо а то и троитсо.
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1
Максим Сербин , 29 августа 2016 в 14:42
Также правительство заказывает белое и красное вино (по 375 литров) по ценам 493 и 514 рублей за бутылку соответственно.
=====
я не то, чтобы придираюсь, но достали ОЧЕВИДНЫЕ ляпы. они убивают репутацию, знаете ли... где это вы литровые бутылки вина видели? если только в Самаре...
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3
Евгений Ковальски , 29 августа 2016 в 14:59
Спаивать холопов перед выборами или праздновать самим после?
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1
Александр Бердников , 29 августа 2016 в 15:45
Возможен комлексный подход --- и то, и то. Что подешевле --- избирателям, что подороже --- себе.
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3
Татьяна Титова , 29 августа 2016 в 15:02
Правильно. Трезвый избиратель - плохой избиратель. Думать начинает. А ЕР это невыгодно.
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2
Юрий Коваленко , 29 августа 2016 в 15:04
"Спаивать холопов..." ... по 900 руб/литр??
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3
Татьяна Титова , 29 августа 2016 в 15:06
Ну зачем же. Дешёвое пойло - избирателям, а остальное - себе, в деньгах.
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3
Юрий Коваленко , 29 августа 2016 в 15:23
" правительство хочет заказать 700 литров водки, причем по цене 900 рублей за литр. Также правительство заказывает белое и красное вино (по 375 литров) по ценам 493 и 514 рублей за бутылку соответственно."
-----
где ж тут дешёвое?
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1
Александр Бердников , 29 августа 2016 в 15:44
Заранее готовятся праздновать победу ЕР? Или напоследок хапнуть от бюджета, что удастся?
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Автор

Наталья Фомина

соб. корр. «Новой», Самара

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