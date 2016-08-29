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1072 Самарское правительство перед выборами закупит алкоголь на миллион рублей
Правительство Самарской области закупает алкоголь на сумму более миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.
Согласно условиям, аукцион проводится до 9 сентября. Алкоголь требуют доставить по адресу: город Самара, ул.Молодогвардейская 210 — по этому адресу как раз и находится правительство Самарской области.
Как видно из документов, правительство хочет заказать 700 литров водки, причем по цене 900 рублей за литр. Также правительство заказывает белое и красное вино (по 375 литров) по ценам 493 и 514 рублей за бутылку соответственно.
Скриншот сайта госзакупок (кликабельно)
Напомним, в 2014 году, перед выборами губернатора, правительство приобрело продукции почти на 39 млн рублей, в 2015 году (тогда выбирали членов райсоветов) закупка делалась на сумму менее миллиона (900 072 рубля). В текущем году более 74 млн рублей потратили в целом на подарочные наборы к мероприятиям с участием губернатора и вице-губернатора.
Автор
Наталья Фомина
соб. корр. «Новой», Самара
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