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Новости

248 После взрыва у Института криминологии в Брюсселе задержали пять человек

29.08.2016 Теги: брюссель, взрыв, задержания

После взрыва у Института криминологии в Брюсселе задержали пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры города Ине Ван Вымерш.

«Пять человек были задержаны и допрошены», — сообщил он.

По его словам, нападавшие по всей вероятности планировали уничтожить «несколько документов» внутри здания.

Взрыв прогремел около здания института утром 29 августа. По данным властей, автомобиль пробил три забора института, затем находившейся в ней человек подорвал бомбу рядом с лабораторией. В результате никто не пострадал.

Ранее в понедельник взрыв прогремел у Национального института судебной экспертизы в пригороде Брюсселя.

В результате атаки никто не пострадал.

Институт криминологии относится к системе министерства юстиции Бельгии. Основная деятельность научного учреждения  — проведение судебно-медицинской экспертизы.


1 комментарий

3
Алексей Неважно(Киев) , 29 августа 2016 в 14:11
Учавствует ли этот институт в расследовании по МН-17?
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