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617 Россияне в Донбассе все-таки смогут проголосовать на сопредельных территориях
Находящиеся в Донбассе россияне все-таки смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, но на сопредельных российских территориях. Об этом сообщил Интерфаксу член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.
«Для граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оказываются на территории Донбасса — Донецкой и Луганской областей, — будут созданы условия для голосования на сопредельной российской территории», — заявил Лихачев журналистам.
В течение ближайших двух дней ЦИК будет готовить соответствующие документы, которые потом поступят в пограничную службу.
Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что проживающие на Украине граждане России не смогут принять участие в выборах. По мнению парламентария, это подвергнет избирателей риску. В чем именно состоит опасность, Никонов не уточнил.
Единый день голосования пройдет в России 18 сентября.
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