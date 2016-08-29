Находящиеся в Донбассе россияне все-таки смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, но на сопредельных российских территориях. Об этом сообщил Интерфаксу член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.

«Для граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оказываются на территории Донбасса — Донецкой и Луганской областей, — будут созданы условия для голосования на сопредельной российской территории», — заявил Лихачев журналистам.

В течение ближайших двух дней ЦИК будет готовить соответствующие документы, которые потом поступят в пограничную службу.

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что проживающие на Украине граждане России не смогут принять участие в выборах. По мнению парламентария, это подвергнет избирателей риску. В чем именно состоит опасность, Никонов не уточнил.

Единый день голосования пройдет в России 18 сентября.