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Новости

617 Россияне в Донбассе все-таки смогут проголосовать на сопредельных территориях

29.08.2016 Теги: выборы, донбасс

Находящиеся в Донбассе россияне все-таки смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, но на сопредельных российских территориях. Об этом сообщил Интерфаксу член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.

«Для граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оказываются на территории Донбасса — Донецкой и Луганской областей, — будут созданы условия для голосования на сопредельной российской территории», — заявил Лихачев журналистам.

В течение ближайших двух дней ЦИК будет готовить соответствующие документы, которые потом поступят в пограничную службу. 

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что проживающие на Украине граждане России не смогут принять участие в выборах. По мнению парламентария, это подвергнет избирателей риску. В чем именно состоит опасность, Никонов не уточнил.

Единый день голосования пройдет в России 18 сентября.


8 комментариев

8
Гошан Оттуда , 29 августа 2016 в 14:32
Я и не сомневался..., даже предвижу итоги.., рассказать?
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9
Мюнхаузен Барон , 29 августа 2016 в 14:42
Для граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оказываются на территории Донбасса
------------------
Хахаха! Российские офицеры, солдаты, танкисты, расчеты "Буков", наемники... уже половину Донбасса перечислил.
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6
Осип Украинский , 29 августа 2016 в 14:43
Так уже Донецкая и Луганская обл ? А днрлнр скончались ? И как отпускники будут ездить голосовать на сопредельную территорию? Их же там нет .
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4
Фотий Ту , 29 августа 2016 в 14:52
А кого там больше из наших, тех, которые по тем или тех, которые по иным причинам?
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7
Viacheslav N , 29 августа 2016 в 14:54
Ну хоть какие-то безопасные территории нашлись в Украине для голосования бедных униженных и оскорбленных россиян. И конечно же, это территории, которые сегодня вне юрисдикции Украины. Интересно, сколько же там россиян находится в данное время? Или ооочень много, или очень удобно нарисовать при голосовании любую циферку
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7
Анатолий Прокопьев , 29 августа 2016 в 15:14
Этот господин лишний раз подтвердил, что в лугандонии воюют немалое количество россиян.. Все. точка.
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1
El Magnifico , 29 августа 2016 в 15:38
Классическая вилка. С одной стороны власти очень-очень хоцца провести через подобные "черные дыры" максимальное количество бюллетеней (никаких наблюдателей там, естественно, не будет, поэтому можно будет устроить любую клоунаду); а с другой стороны - если показать, что в лугандоне присутствуют миллионы российских "избирателей", то как это согласовать с мантрой "ИхТамНет"?
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