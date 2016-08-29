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Новости

1454 Новым главой УСБ ФСБ России станет начальник 2-й службы ведомства Алексей Комков

29.08.2016 Теги: назначения, силовики, спецслужбы, фсб

По данным источников «Новой газеты» в ФСБ и администрации президента, новым начальником управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ РФ станет нынешний начальник 2-й службы УСБ ФСБ Алексей Комков. В настоящее время Комков уже исполняет обязанности начальника УСБ ФСБ.

Проект указа о назначении Алексея Комкова подготовлен и в ближайшее время будет направлен на подпись президенту.

Алексей Комков считается креатурой главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Королева, который сам был переведен на эту должность с поста начальника УСБ ФСБ.

Отметим, что один из кандидатов на пост начальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов, по данным источников «Новой газеты», переведен в аппарат прикомандированных сотрудников и в ближайшее время будет прикомандирован в ПАО «Россети».

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В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел глава управления «К» Виктор Воронин. 


7 комментариев

3
Гошан Оттуда , 29 августа 2016 в 14:33
Хана коррупции!...
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2
Мюнхаузен Барон , 29 августа 2016 в 14:39
Ага! Россия сразу с колен встанет.
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1
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 15:45
... с одного, и слишком больного ! второе - вместе с резервным фондом, хранится в Банке США !
(... "иди-дозвонись" до этого колена при таких долгах !)
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3
Дмитрий Кузьмин , 29 августа 2016 в 14:58
Объясните, пожалуйста, какое мне дело до того, кто у них там будет начальничком УСБ ФСБ?!
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0
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 15:48
может, потому что, ... говорят же: "врага надо знать в лицо" ?
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1
Фотий Ту , 29 августа 2016 в 15:16
...Является кричей главы службы безопасности - это что-то типа покемона?
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1
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 15:36
... а сколько ещё выжидающих тузов в этой колоде ?!
(при жизни-то ... генсека)
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