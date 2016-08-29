По данным источников «Новой газеты» в ФСБ и администрации президента, новым начальником управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ РФ станет нынешний начальник 2-й службы УСБ ФСБ Алексей Комков. В настоящее время Комков уже исполняет обязанности начальника УСБ ФСБ.

Проект указа о назначении Алексея Комкова подготовлен и в ближайшее время будет направлен на подпись президенту.

Алексей Комков считается креатурой главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Королева, который сам был переведен на эту должность с поста начальника УСБ ФСБ.

Отметим, что один из кандидатов на пост начальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов, по данным источников «Новой газеты», переведен в аппарат прикомандированных сотрудников и в ближайшее время будет прикомандирован в ПАО «Россети».

В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел глава управления «К» Виктор Воронин.