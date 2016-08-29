Новости
188 В СБУ опровергли информацию о «тайной тюрьме» в Харькове
Служба безопасности Украины опровергла информацию о наличии «тайной тюрьмы» в Харькове. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук.
«Я разговаривал с руководителем нашего регионального управления в Харькове и то, что там вроде содержатся какие-то люди. Это ложная информация. В Харькове есть подразделение, сектор обеспечения досудебного следствия, где следователи СБУ работают с задержанными, которые содержатся в следственном изоляторе. Там отсутствуют условия для содержания людей, поэтому это невозможно», — сказал он.
«Председатель СБУ Грицак уже дал поручения, если такая информация будет подтверждаться, то мы будем реагировать, для нас нет своих и чужих, виновные понесут ответственность», — добавил Ткачук.
По информации «Новой газеты», накануне представители международных организаций Human Rights Watch и Amnesty International сообщили в письме военному прокурору Украины Анатолию Матиосу о том, что, по меньшей мере пять человек до сих пор тайно удерживаются в харьковском управлении СБУ.
В июле этого года HRF и Amnesty International уже сообщали о длительном незаконном содержании людей под стражей, как украинскими властями, так и сепаратистами из ДНР и ЛНР в докладе «Вас не существует». Тогда же правозащитники встречались с Матиосом, где передали ему список из 16 человек, удерживаемых СБУ в Харькове. 13 из них вскоре были освобождены.
Теперь правозащитники снова обратились в военную прокуратура Украины с просьбой добиться освобождения людей, которые все еще тайно содержатся под стражей, а также привлечь к ответственности причастных к такой практике.
Фото дня
Блог редакции
Иллюзия «открытого правительства»
Где, кого, за что
Оставьте учителя в покое
«За нас серьезно взялись»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»2563
-
Страшно и злободневно11789
-
Гуковские шахтеры5797
-
В Москве началась избирательная кампания2044
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров21087
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12352
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной70145
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку69559
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников68215
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев