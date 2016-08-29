Служба безопасности Украины опровергла информацию о наличии «тайной тюрьмы» в Харькове. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук.

«Я разговаривал с руководителем нашего регионального управления в Харькове и то, что там вроде содержатся какие-то люди. Это ложная информация. В Харькове есть подразделение, сектор обеспечения досудебного следствия, где следователи СБУ работают с задержанными, которые содержатся в следственном изоляторе. Там отсутствуют условия для содержания людей, поэтому это невозможно», — сказал он.

«Председатель СБУ Грицак уже дал поручения, если такая информация будет подтверждаться, то мы будем реагировать, для нас нет своих и чужих, виновные понесут ответственность», — добавил Ткачук.

По информации «Новой газеты», накануне представители международных организаций Human Rights Watch и Amnesty International сообщили в письме военному прокурору Украины Анатолию Матиосу о том, что, по меньшей мере пять человек до сих пор тайно удерживаются в харьковском управлении СБУ.

В июле этого года HRF и Amnesty International уже сообщали о длительном незаконном содержании людей под стражей, как украинскими властями, так и сепаратистами из ДНР и ЛНР в докладе «Вас не существует». Тогда же правозащитники встречались с Матиосом, где передали ему список из 16 человек, удерживаемых СБУ в Харькове. 13 из них вскоре были освобождены.

Теперь правозащитники снова обратились в военную прокуратура Украины с просьбой добиться освобождения людей, которые все еще тайно содержатся под стражей, а также привлечь к ответственности причастных к такой практике.