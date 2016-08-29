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129 Замглавы ФАНО Алексей Лопатин назначен замминистра образования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на пост заместителя министра образования и науки России Алексея Лопатина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«В Минобрнауки на Лопатина планируется возложить координацию работы и контроль деятельности министерства по вопросам инновационной деятельности в научно-технической сфере, приоритетных направлений науки и технологий, международной интеграции и сотрудничества в образовании и науке», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте минобрнауки, в 1993 году Лопатин окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «г еологическая съемка, поиски и разведка», кандидат геолого-минералогических наук, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН.
С 2006 по 2015 год работал заместителем директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка» Российской академии наук. С 2015 года — заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций.
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Напомним, в середине августа Путин принял отставку Дмитрия Ливанова, возглавлявшего министерство образования и науки с 2012 года. Его кресло заняла бывшая замглавы управления по общественным проектам администрации президента Ольга Васильева. Ливанов же занял должность спецпредставителя президента по торгово-экономическим связям с Украиной.
Мария Журавлева — специально для «Новой газеты»
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