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Новости

94 Порошенко сменил главу администрации президента

29.08.2016 Теги: киев, порошенко, украина

Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Ложкина с поста главы своей администрации. Об этом глава государства сообщил на заседании Национального совета реформ.

«Ложкин остается моим советником и на ответственной позиции в Совете реформ и Инвестиционном совете», — заявил Порошенко.

Президент сообщил, что новым главой администрации станет Игорь Райнин.

«Я принял решение о назначении главой администрации президента Игоря Львовича Райнина», — объявил Порошенко он на заседании.

Игорь Райнин начал политическую карьеру в 1998 году специалистом Коломакской районной администрации Харькова. С 2001 года по март 2010 работал первым заместителем начальника главного управления экономики Харьковской облгосадмиминистрации. Позже был депутатом Харьковского облсовета.

С 2014 года занимал должность исполняющего обязанности зампредседателя Харьковской ОГА. С 17 ноября 2014 года — зампредседателя администрации президента Украины. А 3 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил Райнина в качестве председателя Харьковской ОГА.

Мария Журавлева — специально для «Новой газеты»


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