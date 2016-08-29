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91 Порошенко сменил главу администрации президента
Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Ложкина с поста главы своей администрации. Об этом глава государства сообщил на заседании Национального совета реформ.
«Ложкин остается моим советником и на ответственной позиции в Совете реформ и Инвестиционном совете», — заявил Порошенко.
Президент сообщил, что новым главой администрации станет Игорь Райнин.
«Я принял решение о назначении главой администрации президента Игоря Львовича Райнина», — объявил Порошенко он на заседании.
Игорь Райнин начал политическую карьеру в 1998 году специалистом Коломакской районной администрации Харькова. С 2001 года по март 2010 работал первым заместителем начальника главного управления экономики Харьковской облгосадмиминистрации. Позже был депутатом Харьковского облсовета.
С 2014 года занимал должность исполняющего обязанности зампредседателя Харьковской ОГА. С 17 ноября 2014 года — зампредседателя администрации президента Украины. А 3 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил Райнина в качестве председателя Харьковской ОГА.
Мария Журавлева — специально для «Новой газеты»
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