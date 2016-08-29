Бывшие сотрудники «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5, требуя погасить долги по зарплате, сообщает «Тольятти Онлайн».

Участники акции постоянно переходят трассу по пешеходному переходу, из-за этого на дороге образовалась пробка.

В митинге участвовали несколько десятков человек. Как отмечает издание, акция была согласована.

В свою очередь, пресс-секретарь мэра Тольятти Нина Карапетьянц рассказала РБК, что митинг на трассе согласован не был.

«Ранее работники предприятия обратились в администрацию за согласованием митинга на трассе. Митинг не был согласован в части места проведения, им было предложено другое место», — цитирует ее РБК.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос работницы «АвтоВАЗагрегат», пожаловавшейся на невыплату зарплат, заявил, что долг не погасят «никогда».

«Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них», — сказал глава региона.

Позднее пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев заявил, что слова Меркушкина были вырваны из контекста.

В отношении руководства «АвтоВАЗагрегат», ООО «АвтоВАЗагрегатТранс», ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат» и ООО «АвтоВАЗагрегатПласт», дочерних компаний «АвтоВАЗ», возбуждены уголовные дела. В настоящее время общий размер задолженности трех организаций перед 669 сотрудниками превышает 44 млн рублей.