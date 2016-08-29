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97 «Почта России» уволила сотрудника после обнаружения свалки писем
«Почта России» уволила сотрудницу после обнаружения свалки писем и документов, не доставленных адресатам, в городе Могоча Забайкальского края. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба «Почты России».
«В настоящее время работница, допустившая грубое нарушение служебной дисциплины, уволена. Материалы расследования в отношении бывшего сотрудника переданы в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.
В «Почте России» утверждают, что всю письменную корреспонденцию собрали и передали почтальонам в доставку.
Ранее сообщалось, что жители города Могоча обнаружили в лесу свалку писем и документов. Об этом рассказал глава Могочинского района Дмитрий Плюхин.
«Мне позвонили возмущенные жители Могочи и сообщили, что нашли в лесу сразу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты. Понимаете? Горы писем! Все письма, входящие в Могочу, которые надо разнести по адресатам», — написал он.
Примечательно, что среди упомянутых находок оказалось послание самому Плюхину из Организации Содружества Бизнесменов, переписка Могоча-Благовещенск о недавно убитом десантнике, письма от компании ТТК своим абонентам, счета на оплату, письмо из колонии Карымского района и другие.
Это не первый случай, когда «Почта России» избавляется от корреспонденции. В ноябре 2013 года в Битцевском парке москвичи нашли мешок выброшенных и полуобгоревших писем.
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