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53 Суд в Ереване отказался арестовать задержанного по запросу США россиянина
Суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры об аресте по просьбе США россиянина Сергея Миронова. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь Миронов, подозреваемый в передаче военных технологии и отмывании $50 тысяч будет освобожден.
Ранее Служба безопасности Армении задержала российского гражданина вместе с супругой по запросу США. Адвокат подозреваемого утверждает, что Миронов работает обычным программистом в компании, связанной с РЖД и Метрополитеном, и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.
О задержании Миронова в субботу сообщил Life. По данным издания, россиянин работает в московском представительстве белорусской IT-компании «Генезис», которая занимается продажей через интернет арбалетов и охотничьих ружей, и именно в продаже оружия через интернет Миронова обвиняют в США.
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