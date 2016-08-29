Суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры об аресте по просьбе США россиянина Сергея Миронова. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь Миронов, подозреваемый в передаче военных технологии и отмывании $50 тысяч будет освобожден.

Ранее Служба безопасности Армении задержала российского гражданина вместе с супругой по запросу США. Адвокат подозреваемого утверждает, что Миронов работает обычным программистом в компании, связанной с РЖД и Метрополитеном, и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.

О задержании Миронова в субботу сообщил Life. По данным издания, россиянин работает в московском представительстве белорусской IT-компании «Генезис», которая занимается продажей через интернет арбалетов и охотничьих ружей, и именно в продаже оружия через интернет Миронова обвиняют в США.