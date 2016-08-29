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153 Суд продлил арест двоим фигурантам «болотного дела»
Басманный суд Москвы продлил арест двоим фигурантам «болотного дела» Максиму Панфилову и Дмитрию Бученкову, сообщает издание «ОВД-инфо».
Панфилову продлили арест до 7 января 2017 года, а Бученкову — до 2 декабря 2016 года. Следствие по «болотному делу» продлили до 6 марта 2017 года.
Мы будем обжаловать постановление Басманного суда о продлении срока содержания под стражей М.А.Панфилову#болотноедело— Maria Kurakina (@MariaKurakina) 29 августа 2016 г.
Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в «участии в массовых беспорядках» и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Его задержали ночью 2 декабря 2015 года.
Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина неоднократно говорила, что ее подзащитного не было 6 мая 2012 года в Москве. Он находился у родителей в Нижегородской области.
Максим Панфилов был задержан в Астрахани 7 апреля и в тот же день доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в рамках «болотного дела» по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.
Ранее адвокаты Панфилова сообщали, что состояние здоровья их подзащитного резко ухудшилось. Находясь в СИЗО-5, он не может получать необходимые ему в связи с его неврологическими заболеваниями препараты.
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