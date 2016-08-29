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Новости

909 Bloomberg: Сечин предложил купить «Башнефть» за 5 млрд долларов

29.08.2016 Теги: башнефть, правительство, роснефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство позволить компании купить госпакет «Башнефти» за 5 млрд долларов, с премией к рынку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По мнению Сечина, эта сделка вместе с последующей приватизацией 19,5% акций самой «Роснефти» помогут властям страны получить 16 млрд долларов и сократить рогнозируемый дефицит в этом году в два раза.

По информации Bloomberg, план Сечина основан на отчете, подготовленном итальянским банком Intesa Sanpaolo SpA. Банк, пишет агентство, выступает консультантом сделки по приватизации «Роснефти».

«Мы бред не комментируем», — заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Ранее правительство отложило приватизацию «Башнефти». Отмечалось, что поводом для такого решения стало письмо главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Кремль, где он предложил повременить с приватизацией.

Ранее государство объявило о продать часть акций госкомпаний, в частности, «Алросы», «Роснефти» и «Башнефти». Таким образом правительство надеется заработать 1 трлн и покрыть дефицит бюджета.

В конце мая компанию «Башнефть» официально включили в программу приватизации. Тогда глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что ведомство работает с тремя заявками на участие в приватизации. Речь шла о компаниях «Татнефтегаз», ННК и «ЛУКОЙЛ». В данный момент Росимуществу принадлежат 50% плюс одна акция «Башнефти», республика Башкирия владеет 25% плюс одной акцией.


13 комментариев

8
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 18:01
Президент госкомпании, 69,5% акций которой принадлежит государству, предложил купить госпакет ПАО "Башнефть", материнской компанией которой является, в свою очередь, компания "Росимущество"...

Какие "замечательные" схемы... Какие они "сложные"...
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7
Евгений Ковальски , 29 августа 2016 в 18:13
"...помогут властям страны получить 16 млрд долларов..."

А супруге Сечина ещё одну яхту или частный самолёт.
http://dos-news.com/wp-content...
Весь вопрос в том, если все выиграют, то кто же потеряет?
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5
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 18:19
а кто и всегда ... пример - капитализация "Роснефти" после знаменитой покупки концерна "ВР" меньше , чем стоимость покупки , увы ...деньги на покупку ВР были одолжены и у китайцев , цена на нефть упала - и Россия теперь будет долго поставлять нефть Китаю в счет погашения долга ... https://www.google.com.ua/url?...
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-4
IGOR ПРОСТО , 29 августа 2016 в 18:46
LENTY VINI , 29 августа 2016 в 18:19
"а кто и всегда ... пример - капитализация "Роснефти" после знаменитой покупки концерна "ВР" меньше , чем стоимость покупки , увы ...деньги на покупку ВР были одолжены и у китайцев , цена на нефть упала - и Россия теперь будет долго поставлять нефть Китаю в счет погашения долга ... https://www.google.com.ua/url?..."

LENTY ваш вброс датируется 28.11.2014 года, напоминаю сейчас на дворе 2016. Подавайте свежую инфо....)))
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0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 19:50
Поправьте - "рогнозируемый":
получить 16 млрд долларов и сократить рогнозируемый дефицит в этом году в два раза.
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5
Юрий . , 29 августа 2016 в 18:13
Мабуть сечин, шоб купить "Башкнефть", "St Princess Olga" в ломбард заложил...
Вместе с пассажиркой...
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3
prif meddyg , 29 августа 2016 в 18:37
Леонтьев "мы бред не комментируем"-алкаголик со стажем.
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3
Кот Сибирский , 29 августа 2016 в 18:44
опять гайдаровские вемена настали. "нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться, а там и красные придут!
ну и власти у нас, как та пьянь, что тащит всё из дому на пропой.
ну, хорошо, заткнут дыры в этом году продавая всё и вся, а в следующем?
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3
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 19:00
а фигли, на честно заработанные (т.е. - без посторонней помощи -петербуржского кгб совместно с тамбовской ... ) не купить напоследок ШМАТ Башкирии ...?
читаешь, уже сто раз переделанные и возвышенные аж до кремлёвских звёзд, биографии этих деляг ... и начинаешь сомневаться в их принадлежности к руусской нации !!!
предчувствие такое (!): повсплывают скоро новые виолончелисты при прачечных "двора" (их ведь много в рф)
... а принцессы - говно! они согласно "натуре" - вечно будут плавать.
и не стоит на них обращать внимания - даже если они открывают примитивный ротик ! и ... пока на них не переписана "Башнефть"!
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0
Александр Бердников , 29 августа 2016 в 19:36
Без комментариев. Сечин столько раз клялся, что "Башнефть" его вот нисколечки не интересует. Так что было очевидно, что по кремлёвским подковёрным понятиям он-то её и получит.
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0
constantin akentiev , 29 августа 2016 в 19:44
это замкнутый круг
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0
Александр Бердников , 29 августа 2016 в 19:45
Вопрос: как за три года сделать компанию с капитализацией 35 млд долларов? Ответ: отдать компанию с капитализацией 120 млд долларов Сечину.
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0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 19:51
Вернее не ему, а его жене...
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