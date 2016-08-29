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909 Bloomberg: Сечин предложил купить «Башнефть» за 5 млрд долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство позволить компании купить госпакет «Башнефти» за 5 млрд долларов, с премией к рынку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
По мнению Сечина, эта сделка вместе с последующей приватизацией 19,5% акций самой «Роснефти» помогут властям страны получить 16 млрд долларов и сократить рогнозируемый дефицит в этом году в два раза.
По информации Bloomberg, план Сечина основан на отчете, подготовленном итальянским банком Intesa Sanpaolo SpA. Банк, пишет агентство, выступает консультантом сделки по приватизации «Роснефти».
«Мы бред не комментируем», — заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Ранее правительство отложило приватизацию «Башнефти». Отмечалось, что поводом для такого решения стало письмо главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Кремль, где он предложил повременить с приватизацией.
Ранее государство объявило о продать часть акций госкомпаний, в частности, «Алросы», «Роснефти» и «Башнефти». Таким образом правительство надеется заработать 1 трлн и покрыть дефицит бюджета.
В конце мая компанию «Башнефть» официально включили в программу приватизации. Тогда глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что ведомство работает с тремя заявками на участие в приватизации. Речь шла о компаниях «Татнефтегаз», ННК и «ЛУКОЙЛ». В данный момент Росимуществу принадлежат 50% плюс одна акция «Башнефти», республика Башкирия владеет 25% плюс одной акцией.
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