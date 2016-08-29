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1148 Федерация синхронного плавания пообещала помочь продающей наградную машину «золотой» медалистке Олимпиады
Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке, которая выставила на продажу подаренный президентом за золотую медаль на Олимпиаде автомобиль, сообщает Р-спорт.
«Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно», — сказал исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания Алексей Власенко.
В свою очередь, российский велосипедист, бронзовый призер Олимпиады в Рио Денис Дмитриев также заявил о продаже подаренной ему машины. Спортсмен объяснил это тем, что у него уже есть машина.
«Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее — соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное», — написал Дмитриев.
Напомним, на автомобильном сайте появилось сообщение о продаже «олимпийской» машины — BMW X6. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей.
По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.
Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.
Золото в синхронном плавании на Олимпиаде получили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.
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