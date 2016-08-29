Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке, которая выставила на продажу подаренный президентом за золотую медаль на Олимпиаде автомобиль, сообщает Р-спорт.

«Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно», — сказал исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания Алексей Власенко.

В свою очередь, российский велосипедист, бронзовый призер Олимпиады в Рио Денис Дмитриев также заявил о продаже подаренной ему машины. Спортсмен объяснил это тем, что у него уже есть машина.

«Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее — соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное», — написал Дмитриев.

Напомним, на автомобильном сайте появилось сообщение о продаже «олимпийской» машины — BMW X6. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей.

По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.

Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.

Золото в синхронном плавании на Олимпиаде получили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.