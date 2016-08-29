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Новости

1148 Федерация синхронного плавания пообещала помочь продающей наградную машину «золотой» медалистке Олимпиады

29.08.2016 Теги: олимпиада, спорт

Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке, которая выставила на продажу подаренный президентом за золотую медаль на Олимпиаде автомобиль, сообщает Р-спорт.

«Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно», — сказал исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания Алексей Власенко.

В свою очередь, российский велосипедист, бронзовый призер Олимпиады в Рио Денис Дмитриев также заявил о продаже подаренной ему машины. Спортсмен объяснил это тем, что у него уже есть машина.

«Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее — соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное», — написал Дмитриев.

Напомним, на автомобильном сайте появилось сообщение о продаже «олимпийской» машины — BMW X6. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей.

По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.

Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.

Золото в синхронном плавании на Олимпиаде получили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.


12 комментариев

8
Юрий . , 29 августа 2016 в 18:39
Вот надо было путину отечественного производителя поддержать и подарить олимпийцам по "УАЗ-Патриоту". Они бы его до следующей Олимпиады хрен продали...
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5
Доктор Ольга , 29 августа 2016 в 19:09
ЮРИЙ . , 29 августа 2016 в 18:39
Вот надо было путину отечественного производителя поддержать...//

А мне непонятно с какого бока здесь Путин. Откуда у него такое количество автомобилей этого класса? Не с зарплаты же своей он их купил для олимпийцев? Тем более официально зарплата у него порядка полумиллиона. Значит снова слазил в в наши бюджетные деньги, которых, по словам Медведева, нет...И называется весь этот цирк с автомобилями "подарок Путина"...
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0
Garry yksvonsos , 29 августа 2016 в 19:30
Они бы его до следующей Олимпиады хрен продали...
__________________
)))))))))))))))
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5
Кот Учёный , 29 августа 2016 в 18:40
Серебряный призер Олимпиады в Рио Петр Малаховский (Польша) продал медаль, чтобы помочь больному ребенку :

https://meduza.io/news/2016/08...
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3
Кот Учёный , 29 августа 2016 в 18:44
Зато российской синхронистке "машину продавать не нужно". Видимо кто-то неправильно поймёт и обидится?
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3
Berty V , 29 августа 2016 в 19:05
BMW!!! Делаем НАТО ещё богаче? А потом удивляемся, почему каждый вертухай мечтает о гелике.
Не скрепно. Зачем тогда звездеть про импортозамещение, давить продукты. Даже здесь от лжи не удержались. Не хотели позорится с вазовскими вёдрами - дали бы просто деньгами.
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2
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 19:09
какими, Рублями, вы в своем уме?!! Позорище то какое...
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0
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 19:24
"Федерация синхронного плавания пообещала помочь продающей наградную машину «золотой» медалистке Олимпиады" - "за долю малую"?
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0
Александр Мороховец , 29 августа 2016 в 19:30
А Федерация поможет за счет бюджета, то есть за наш счет? Или всей Федерацией скинутся?
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0
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 19:30
синхронные спортсмены-россияне делают так - помогают продать.
а поляк поступил ТАК:

Польский метатель диска Пётр Малаховский выставил свою серебряную медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, на аукцион, что помочь больному ребёнку
"Завоевание золотой олимпийской медали - мечта в жизни спортсмена. Я сделал всё, что в моих силах, чтобы получить её. К сожалению, на этот раз не удалось. Тем не менее судьба дала мне шанс сделать моё серебро ещё более ценным. Вскоре после окончания соревнований мне написала моя землячка Гося и попросила помочь в спасении её сына Олека. Мальчику сейчас почти два года, и больше половины своей жизни он борется с раком глаза. У него ретинобластома. Это злокачественная опухоль глаза, которая встречается только у детей в возрасте до пяти лет. В Польше у них нет никаких шансов на спасение сетчатки, единственный шанс - лечение в Нью-Йорке.
Я решил помочь Олеку и передать свою медаль, завоёванную на Олимпиаде Рио-де-Жанейро, на аукцион. Все полученные с аукциона деньги будут потрачены на лечение Олека. Я также призываю всех добрых людей помочь мальчику любыми способами. Для Олека это серебро может стать дороже золота", - заявил Петр Малаховский.

P.S. может, кто-то хочет поговорить О ДУХОВНОСТИ ?
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0
Garry yksvonsos , 29 августа 2016 в 19:32
Сами мы не местныыыыые. Алимпейцы мы. Токмо на подачки жить и можем в родимом государстве. А так вообще мы им гордимся.
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2
Евгений Лапин , 29 августа 2016 в 19:34
Всем олимпийцам нужно продать наградные иномарки, а деньги направить на строительство зенит-арены, как раз недостачу покроют.
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