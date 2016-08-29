Суд отказался заблокировать пиратские сайты в поиске «Яндекса»

Мосгорсуд не принял заявление издательства «Эксмо» о наложении предварительных обеспечительных мер на сайт «Яндекса», передает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя суда Ульяну Солопову.

По информации издания, суд не нашел оснований для блокировки пиратских сайтов из выдачи «Яндекса».

«При изучении предоставленных скриншотов страниц сайта с доменным именем yandex.ru и их проверке, судом установлено, что доступ к спорным литературным произведениям автора Калугина А.А. непосредственно на сайте с доменным именем yandex.ru прекращен», — сказано в заявлении суда.

При этом в суде отметили, что торрент-ресурс RuTracker, ссылки на который издательство хотело удалить, уже заблокирован.

Напомним, издательство «Эксмо» обратилось в суд с просьбой заблокировать ссылки в «Яндексе», которые ведут на пиратские копии книг Калугина.

В прошлом году Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера RuTracker.org. Тогда издательство просило заблокировать пиратские копии произведений литературы, опубликованные на сайте торрент-трекера Rutracker.org из-за нарушения авторских прав. Речь шла о произведениях Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова и Алексея Калугина.