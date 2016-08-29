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Новости

491 Суд отказался заблокировать пиратские сайты в поиске «Яндекса»

29.08.2016 Теги: блокировка сайтов, интернет, суды

Мосгорсуд не принял заявление издательства «Эксмо» о наложении предварительных обеспечительных мер на сайт «Яндекса», передает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя суда Ульяну Солопову.

По информации издания, суд не нашел оснований для блокировки пиратских сайтов из выдачи «Яндекса».

«При изучении предоставленных скриншотов страниц сайта с доменным именем yandex.ru и их проверке, судом установлено, что доступ к спорным литературным произведениям автора Калугина А.А. непосредственно на сайте с доменным именем yandex.ru прекращен», — сказано в заявлении суда.

При этом в суде отметили, что торрент-ресурс RuTracker, ссылки на который издательство хотело удалить, уже заблокирован.

Напомним, издательство «Эксмо» обратилось в суд с просьбой заблокировать ссылки в «Яндексе», которые ведут на пиратские копии книг Калугина. 

В прошлом году Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера RuTracker.org. Тогда издательство просило заблокировать пиратские копии произведений литературы, опубликованные на сайте торрент-трекера Rutracker.org из-за нарушения авторских прав. Речь шла о произведениях Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова и Алексея Калугина.


6 комментариев

0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 19:57
Суд отказался заблокировать пиратские сайты в поиске «Яндекса»
----------------
потому что в этих списках оказались и сайты российских судов...
Вот где пиратская гавань...
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1
Кот Учёный , 29 августа 2016 в 20:05
Может А.А.Калугину стоит уже вернуться на родную планету и осознать, что его книги мало покупают не из-за злых козней приснопамятных "пиратов" ?
А потому что у читателей тупо нет денег.
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0
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 20:18
а может книжки те - просто дерьмо ...
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0
Кот Учёный , 29 августа 2016 в 20:21
Думаю, АБС (братья Стругацкие) не побежали бы жаловаться в Роскомнадзор...
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0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 21:30
А о каких книжках идет речь? дайте пару резонансных - скачаю - пролистаю, торжественно обещаю гр. Калугину их не читать! Уважая его права на его собственность...
А то у этого Калугина их столько, что создается впечатление что
'...чукча не читатель - чукча писатель, однако'
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0
Виктор Дремов , 29 августа 2016 в 20:14
На любой запрет всегда найдётся способ обхода, а на способ обхода - запрет. И этот процесс бесконечен. Можно вспомнить советские времена, когда были запрещены "голоса", которые активно глушились. Мало кто из граждан СССР, имеющих приёмники, не слушал эти "голоса" хотя бы изредка... Так же будет и на этот раз, благо у россиян большой опыт выживания и приспосабливания к обстоятельствам..
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