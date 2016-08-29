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Новости

888 Прощание с сопредседателем объединения «Норд-Ост» Татьяной Карповой состоится во вторник

29.08.2016 Теги: москва, норд-ост, правозащитники, теракт


Фото: Дмитрий Команов

В ночь с субботы на воскресенье скончалась Татьяна Карпова, мать погибшего в театральном центре на Дуброве Александра Карпова, сопредседатель и движитель РОО «Норд-Ост».

Догорела свеча… Горе матери.

Дни, проведённые в прокуратуре с валокордином в руках, складывающиеся в месяцы потерянной жизни, бессонные ночи над материалами дела и письмами к власть предержащим, кипы бумаг для Страсбургского суда, подслушки-подглядки-звонки спецслужб, боль за всех, злоба людская от продажных и слабых духом, непонимание и шипение за спиной от соседей по беде…

Она всё это выдержала, расплатившись здоровьем за правду.

Прощание во вторник, 30 августа, в московском Храме на Дубровке (св. Кирилла и Мефодия) в 11:30.

Член координационного совета РОО «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов


1 комментарий

0
ded nichipor , 29 августа 2016 в 21:16
Светлая память.....неравнодушный человек, которых мало
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