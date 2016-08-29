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888 Прощание с сопредседателем объединения «Норд-Ост» Татьяной Карповой состоится во вторник
Фото: Дмитрий Команов
В ночь с субботы на воскресенье скончалась Татьяна Карпова, мать погибшего в театральном центре на Дуброве Александра Карпова, сопредседатель и движитель РОО «Норд-Ост».
Догорела свеча… Горе матери.
Дни, проведённые в прокуратуре с валокордином в руках, складывающиеся в месяцы потерянной жизни, бессонные ночи над материалами дела и письмами к власть предержащим, кипы бумаг для Страсбургского суда, подслушки-подглядки-звонки спецслужб, боль за всех, злоба людская от продажных и слабых духом, непонимание и шипение за спиной от соседей по беде…
Она всё это выдержала, расплатившись здоровьем за правду.
Прощание во вторник, 30 августа, в московском Храме на Дубровке (св. Кирилла и Мефодия) в 11:30.
Член координационного совета РОО «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов
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