

Фото: Дмитрий Команов

В ночь с субботы на воскресенье скончалась Татьяна Карпова, мать погибшего в театральном центре на Дуброве Александра Карпова, сопредседатель и движитель РОО «Норд-Ост».

Догорела свеча… Горе матери.

Дни, проведённые в прокуратуре с валокордином в руках, складывающиеся в месяцы потерянной жизни, бессонные ночи над материалами дела и письмами к власть предержащим, кипы бумаг для Страсбургского суда, подслушки-подглядки-звонки спецслужб, боль за всех, злоба людская от продажных и слабых духом, непонимание и шипение за спиной от соседей по беде…

Она всё это выдержала, расплатившись здоровьем за правду.

Прощание во вторник, 30 августа, в московском Храме на Дубровке (св. Кирилла и Мефодия) в 11:30.

Член координационного совета РОО «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов