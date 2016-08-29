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290 Защита Белых обжаловала продление ареста
Адвокаты бывшего губернатора Кировской области обжаловали продление ареста, передает РИА Новости.
«В суд поступила жалоба адвоката на продление меры пресечения. Дата ее рассмотрения пока не назначена», — цитирует представителя Басманного суда Юнону Цареву агентство.
Напомним, 22 августа Басманный суд продлил арест Никиты Белых до 24 декабря. Адвокаты просили суд избрать домашний арест или залог равный сумме вменяемой взятки, то есть 28 млн рублей.
Бывшего губернатора Кировской области задержали 24 июня в московском ресторане. По версии следствия, политик получал взятку за совершение неких действий в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Сам Белых отрицает свою вину.
В отношении Белых возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.
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