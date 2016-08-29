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Новости

290 Защита Белых обжаловала продление ареста

29.08.2016 Теги: арест, никита белых, сизо лефортово, суды

Адвокаты бывшего губернатора Кировской области обжаловали продление ареста, передает РИА Новости.

«В суд поступила жалоба адвоката на продление меры пресечения. Дата ее рассмотрения пока не назначена», — цитирует представителя Басманного суда Юнону Цареву агентство.

Напомним, 22 августа Басманный суд продлил арест Никиты Белых до 24 декабря. Адвокаты просили суд избрать домашний арест или залог равный сумме вменяемой взятки, то есть 28 млн рублей.

Бывшего губернатора Кировской области задержали 24 июня в московском ресторане. По версии следствия, политик получал взятку за совершение неких действий в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Сам Белых отрицает свою вину.

В отношении Белых возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.


1 комментарий

0
Виктор Дремов , 29 августа 2016 в 21:22
Правильно. Получение мешка денег налом для государственного чиновника не должно быть составом преступления, по мнению адвокатов. Освободить и наградить, а лучше сразу со скамьи подсудимых и на выборы - пудрить народу мозги про то, как он радел за этот самый народ.
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