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Новости

958 ПКР сообщил об отстранении российских паралимпийцев от Игр 2018 года

29.08.2016 Теги: паралимпийцы, спорт

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП (центр спортивной подготовки — ред.) сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх»,— сказано в письме комитета, которое адресовано ЦСП.

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Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.


9 комментариев

-3
Виктор Дремов , 29 августа 2016 в 21:11
Обидеть людей без рук, ног, слепых, глухих....Это кем надо быть?
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3
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 21:15
Мутко ? Путиным ? Медведевым ? - когда вместо реальной поддержки спортсменов их просто пичкают препаратами ....
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3
Нелюбитель Совка , 29 августа 2016 в 21:19
Полностью согласен, люди тренируются, преодолевают себя и свои недуги... а тут приезжает делегация от тсаря, превратившего спорт в понты и не стесняющегося ради победы идти на мошенничество, подлоги использование фармацевтики и... все их тренировки спускаются в унитаз. Обидно, нечестно и несправедливо
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1
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 21:29
обидно ? - да . нечестно ? - тоже да . но справедливо - потому что было нечестно .....
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0
Фотий Ту , 29 августа 2016 в 21:41
А кем надо быть, чтобы остальным нашим, необиженным, инвалидам платить пособия по 5-12 тыщ конвертируемого дерева в месяц?
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2
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 21:14
"....что внесет ясность в причину отстранения ..." - я просто охреневаю ,- Эзопов язык , туды его в качель...а причина - государственная программа по применению допинга российскими спортсменами с привлечением ФСБ для мухлежа - неизвестна ? - или "неправильно" лишний раз это называть ?
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2
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 21:30
Готовьтесь к следующим соревнованиям - но только уже без массового применения "дури".

И всё будет хорошо.
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0
IGOR ПРОСТО , 29 августа 2016 в 21:37
Ну. вот и все спорт инвалидам больше не нужен, теперь можно всех спортсменов -инвалидов в гуамно втоптать.... Браво МПК! Браво Путин! Браво Мутко!!!
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0
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 21:43
а причем МПК ? - вора за руку поймал ? Путина с Мутко и благодарите ....
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