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958 ПКР сообщил об отстранении российских паралимпийцев от Игр 2018 года
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП (центр спортивной подготовки — ред.) сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх»,— сказано в письме комитета, которое адресовано ЦСП.
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Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.
Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.
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