МВД предложило в полтора-три раза увеличить госпошлины на загранпаспорта и водительские права. Документ с поправками в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно поправкам, стоимость пошлина на водительские права вырастет с 2000 до 3000 рублей, свидетельство о регистрации машины — с 500 до 1500 рублей.

Пошлина на загранпаспорт повысится с 3500 до 5000 рублей, за такой же загранпаспорт для ребенка младше 14 лет — с 1500 до 2500 рублей.

Свое решение ведомство объяснило увеличением стоимости производства документов. В МВД отмечают, что стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем информации (чипом) ежегодно увеличивается более чем на 10%.

Поправки предлагают ввести спустя месяц после официальной публикации закона.