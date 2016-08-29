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127 Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»
Правительство России решило создать на базе Большой советской энциклопедии (БСЭ) и других российских научных справочников «общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический портал».
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется созданием портала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Сергей Приходько. Также проектом займутся замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, представители Минобрнауки, Минкультуры, РАН и других структур.
Летом прошлого года с подобной инициативой выступало Российское военно-историческое общество (РВИО). Планировалось, что аналог «Википедии» назовут «Рипедия», а размещать на портале предлагали статьи БСЭ, материалы Православной энциклопедии и Исторической энциклопедии.
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