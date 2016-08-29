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Новости

127 Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»

29.08.2016 Теги: правительство, энциклопедия

Правительство России решило создать на базе Большой советской энциклопедии (БСЭ) и других российских научных справочников «общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический портал». 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется созданием портала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Сергей Приходько. Также проектом займутся замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, представители Минобрнауки, Минкультуры, РАН и других структур.

Летом прошлого года с подобной инициативой выступало Российское военно-историческое общество (РВИО). Планировалось, что аналог «Википедии» назовут «Рипедия», а размещать на портале предлагали статьи БСЭ, материалы Православной энциклопедии и Исторической энциклопедии.


4 комментария

0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 23:39
Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»
------------
Главное чтоб описания событий и исторических фактов совпадали с описаниями со всего мира.
а то получится свой маленький мирок с феями и гоблинами. где русские самые-самые великие, избранные и т.д. и всех побеждают. и все в него уверуют...
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0
Сергей Булавский , 29 августа 2016 в 23:41
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
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0
Сергей Булавский , 29 августа 2016 в 23:40
Это будет как российский пармезан - в 3 раза дороже, есть невозможно и под контролем Ротенбергов...
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1
Василий Булкин , 29 августа 2016 в 23:45
Хорошо б ещё какой-нибудь сайт смастрячить на базе устава караульной и гарнизонной службы
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