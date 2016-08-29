В Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, сообщает агентство Fergana News со ссылкой на неназванный источник.

Официальных комментариев пока не было.

По информации издания, президент умер в 15-16 часов по ташкентскому времени (13:00 мск).

Смерть главы Узбекистана подтвердил «Газете.Ru» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, сославшись на собственные информированные источники в стране.

Ранее сегодня дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

Накануне стало извсетно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.