Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

17397 Источники сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова

29.08.2016 Теги: узбекистан

Продолжение:

В аппарате президента Узбекистана опровергли смерть Каримова

В Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, сообщает агентство Fergana News со ссылкой на неназванный источник.

Официальных комментариев пока не было.

По информации издания, президент умер в 15-16 часов по ташкентскому времени (13:00 мск).

Смерть главы Узбекистана подтвердил «Газете.Ru» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, сославшись на собственные информированные источники в стране.

Читайте также:

Чем грозит Центральной Азии внезапная госпитализация президента Узбекистана

Ранее сегодня дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

Накануне стало извсетно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.


22 комментария

0
Евгений Дорофеев , 29 августа 2016 в 22:30
Мир праху Его!
Только, что прочитал об инфаркте и помещение в больницу, и Вот!
Беда наступает!
Ответить 
6
Dima Freedom , 29 августа 2016 в 22:33
Мир праху и его и людей, замученных и убитых этим диктатором
Ответить 
0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 23:44
Нифига, Каримов Жив!
не дождетесь!
http://www.novayagazeta.ru/new...
Ответить 
7
Dima Freedom , 29 августа 2016 в 22:32
Умер тот, умрет и этот
Ответить 
-6
Бен Джойс , 29 августа 2016 в 22:39
Умрете, Вы, умрет и ваш сосед, вы не бессмертны. Но о Вас статью никто не напишет.
Ответить 
4
Dima Freedom , 29 августа 2016 в 22:42
от статьи легче на том свете не станет, а вот душе, если она существует, будет легче, если по вине бывшего хозяина этой души не погибали и не страдали тысячи людей
Ответить 
-2
Зед Фил , 29 августа 2016 в 22:36
Король умер. Да здравствует король!
Ответить 
-4
Бен Джойс , 29 августа 2016 в 22:37
Покойся с миром. Но, увы, Узбекистану теперь мира не видать....
Ответить 
2
Lenty Vini , 29 августа 2016 в 22:50
Бен , Коротаева - прихлопнутого тапком модератора ,- не забыли помянуть ? - ну , там , типа - " покойся с миром , дорогой собрат.." - А ?
Ответить 
2
Jochan Klauer , 29 августа 2016 в 23:09
Это, я правильно понимаю, вы хотели сказать - нет Каримова - нет Узбекистана?
Ответить 
3
Женя Каримова , 29 августа 2016 в 22:41
27 лет у власти. Стоило оставить страну на уничтожение?
Ответить 
2
Женя Каримова , 29 августа 2016 в 22:42
Исправьте. Он с 89 у власти
Ответить 
2
Герцогиня Кентуккская , 29 августа 2016 в 22:52
Уже 16 лет... И еще 16 лет... А?
Ответить 
1
Вася Иванов , 29 августа 2016 в 22:54
ой что сейчас начнется
единственный выход, в максимально сжатые сроки провести выборы - до 3-6 месяцев, дабы не дать поводов для появления мракобесных десятков других претендующих на пост и их адептов, в том числе Ильичей на броневиках.
наверное стоит ожидать, что вся Москва на неделю встанет, в том числе погрязнет в мусоре и недострое
Ответить 
2
Алекс Кондаков , 29 августа 2016 в 23:21
Ой ли? Что за чушь! И кто Вам сказал что, с отъездом среднеазиатов Москва погрязнет в мусоре?
То что главы управ и прочих УК перестанут получать сверхприбыли, это-да.
Круто мнить себя великим экономистом пока бочка нефти по 150 енотов, также как эффективным домуправом, пока подчиненные- рабы (буквально).
Ответить 
1
Алексей Неважно(Киев) , 29 августа 2016 в 22:59
25 лет... не такой уж и большой срок для царствова.... шахствовани..... султанствовани.... вообщем эмир раньше ишака.
Ответить 
2
Ольга S. , 29 августа 2016 в 23:01
Ну зачем же до конца дней все пахать и пахать на галерах? Надо ведь и для себя хоть немножко пожить, о здоровье подумать... ;)
Ответить 
5
Алексей Неважно(Киев) , 29 августа 2016 в 23:09
Вы,Ольга,задали краеугольный вопрос. Все эти галерщики.сами себя приковали.Они правят так.что уход из власти демократическим путем-приговор.Ему и всей комарилье.включая семью.Самый сирашный сон путина-остаться без власти.И тогда ему придется ответить за все.И так все!!!Исключение Украина.4 президента и все живы ,здоровы,на свободе.
Ответить 
1
Алекс Кондаков , 29 августа 2016 в 23:26
Один в бегах. Долго-ли ему олененком скакать?
Ответить 
0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 23:47
Исключение Украина.4 президента и все живы ,здоровы,на свободе.
--------
Странно...
Вообще то исключение - США, а Украина может враз все поменять.
Гонгадзе с Кучмой подзабыли? А зря...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама