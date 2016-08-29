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Новости

1820 В аппарате президента Узбекистана опровергли смерть Каримова

29.08.2016

В аппарате президента Узбекистана опровергли сообщения о смерти главы государства Ислама Каримова, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что состояние Каримова оценивается как стабильное.

«Его состояние медики оценивают как стабильное», — заявил Интерфаксу источник.

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Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана. 

Другие источники также настаивают, что Каримов скончался. В частности, адвокат европейского и среднеазиатского отделения Human Rights Watch Стив Свердлов сообщает, что информацию о смерти президента якобы уже довели до сотрудников служб правопорядка.

Заместитель директора «Международного республиканского института» Бахти Нисханов утверждает, что государственные органы приведены в состояние повышенной готовности.

Дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Накануне стало извсетно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.


10 комментариев

2
Доктор Ольга , 29 августа 2016 в 23:14
Интересная мысль)))
Почти все СМИ РФ раструбили, что Каримов умер, а он на самом деле жив)))
Как говориться, значит долго жить будет...
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1
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 23:37
Теперь видно кто Каримову смерти желает...
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1
Сергей Булавский , 29 августа 2016 в 23:38
Не верьте слухам, пока они официально не опровергнуты!
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0
Федор Паровозов , 29 августа 2016 в 23:50
Российские СМИ слухи не распространяет - оно их вдалбливает в мягкий мозг обывателя.
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0
Garry yksvonsos , 29 августа 2016 в 23:42
Каримов умер, а он на самом деле жив
________________________________
Каримов умер, а он на самом деле жиД. Узбекский. На Эхе уже патриоты подсуетились. Всю историю Государства Узбецкого взлохматили.
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1
Garry yksvonsos , 29 августа 2016 в 23:39
Опровергли вообще? Или в частности сегодня? Вечный, как и наш? Нет Каримова, нет Узбекистана! ААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
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0
Доктор Ольга , 29 августа 2016 в 23:48
GARRY YKSVONSOS , 29 августа 2016 в 23:39
// Вечный, как и наш?//

У них есть ещё один конкурент: 92-летний Мугабе заявил, что бодр и готов баллотироваться на пост президента в 2018 году....
Народ интересуется причиной такого долголетия и отмечает, что питание у него хорошее, потому что ест только своё, народное(!?)...
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0
Олег Лысенко , 29 августа 2016 в 23:44
Может человек на старости лет решил имя поменять?Всякое бывает.Был Ислам,стал Умер.Умер Каримов.Ох уж,эта пресса!
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0
Garry yksvonsos , 29 августа 2016 в 23:46
Еще не решили, когда он умер, умрет. Жил как собака, и помереть не дадут по человечески.
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0
Viacheslav N , 29 августа 2016 в 23:46
Тема знакомая....В ноябре 1982 года ждали дембеля со дня на день и тут -стоп машина. Офицеры на казарменное положение, самолеты на аэродроме готовы к взлету, парашюты чуть ли не под подушкой.....Чего ждали? Войны, переворота? Потом как-то все быстро улеглось. Я думаю у них сейчас такая же ситуация....правда похуже, обстановка больно тревожная везде. Вот и думают бедные: объявить - не объявить. Проблема однако...
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