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1820 В аппарате президента Узбекистана опровергли смерть Каримова
В аппарате президента Узбекистана опровергли сообщения о смерти главы государства Ислама Каримова, сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что состояние Каримова оценивается как стабильное.
«Его состояние медики оценивают как стабильное», — заявил Интерфаксу источник.
Чем грозит Центральной Азии внезапная госпитализация президента Узбекистана
Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана.
Другие источники также настаивают, что Каримов скончался. В частности, адвокат европейского и среднеазиатского отделения Human Rights Watch Стив Свердлов сообщает, что информацию о смерти президента якобы уже довели до сотрудников служб правопорядка.
Заместитель директора «Международного республиканского института» Бахти Нисханов утверждает, что государственные органы приведены в состояние повышенной готовности.
Дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Накануне стало извсетно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.
Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.
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