В аппарате президента Узбекистана опровергли сообщения о смерти главы государства Ислама Каримова, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что состояние Каримова оценивается как стабильное.

«Его состояние медики оценивают как стабильное», — заявил Интерфаксу источник.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана.

Другие источники также настаивают, что Каримов скончался. В частности, адвокат европейского и среднеазиатского отделения Human Rights Watch Стив Свердлов сообщает, что информацию о смерти президента якобы уже довели до сотрудников служб правопорядка.

Заместитель директора «Международного республиканского института» Бахти Нисханов утверждает, что государственные органы приведены в состояние повышенной готовности.

Дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Накануне стало извсетно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.