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Новости

1872 Онищенко не задекларировал землю и дом в Подмосковье

30.08.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, роспотребнадзор

Территориальный избирком района Покровское-Стрешнево, исполняющий полномочия окружного избиркома по Тушинскому одномандатному округу Москвы, обнаружил незадекларированное имущество у экс-руководителя Роспотребнадзора, кандидата в депутаты Госдумы Геннадия Онищенко, пишет газета «Ведомости».

Издание сообщает, что в декларацию не попали дом в 154,6 кв. м земельный участок площадью 1 479 кв. м в селе Константиново Московской области. Газета приводит сведения из ЕГРП, согласно которым Онищенко владеет землей с 2000 года, а домом — с марта 2004 года. При этом, как отмечают «Ведомости», в декларации, которую он подавал в 2012 году как глава Роспотребнадзора, они тоже не указаны. 

Онищенко на звонки «Ведомостей» не ответил, однако первый замсекретаря московской «Единой России» Олег Смолкин подтвердил изданию, что Онищенко забыл задекларировать недвижимость. 

«Я бы критически все это не воспринимал, хотя недоработка есть», — сказал он, отметив, что Онищенко хорошо знает избиратель, а «выборы идут в степени высокого политического диалога», поэтому на избирателей это не повлияет.

Как пишет газета, избирком оповестит избирателей: информация будет опубликована на сводных информационных плакатах, которые будут висеть на участках в день голосования. Сотрудник окружной комиссии Владимир Егоров сообщил, что незадекларированное имущество помимо Онищенко обнаружилось еще у двух кандидатов по округу.

О том, что экс-глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России, а ныне помощник премьера Геннадий Онищенко будет баллотироваться от «Единой России» в Госдуму, стало известно в апреле 2016 года. 

В мае Онищенко принял участие в праймериз «Единой России», где стал победителем по 206-му одномандатному округу. Перед праймериз он заявил, что для него «самое главное»  — «завоевать доверие избирателей округа».

Тогда же в мае глава премьер-министр Дмитрий Медведев объявил выговор Онищенко за нарушение закона о гражданской службе, а именно за невыполнение требования соблюдать правила публичных выступлений.

Кроме Онищенко в Тушинском одномандатном округе баллотируются депутат Госдумы уходящего созыва Дмитрий Гудков («Яблоко»), представитель Партии роста, предприниматель Дмитрий Потапенко, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин (КПРФ) и глава муниципального округа Таганский в Москве Илья Свиридов («Справедливая Россия»).


7 комментариев

4
Сергей Ш , 30 августа 2016 в 09:10
что набросились на человека? сказано же --- "забыл". Не виноват значит. С каждым может случиться.
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4
Владимир Василенко , 30 августа 2016 в 09:13
Скорее всего, содержание токсинов (нитратов, нитритов, пестицидов) в материалах данного строения, не соответствуют нормам Роспотребнадзора. Вот чтоб не нанести вред не только своему здоровью, товарищ и заблокировал достоверные сведения о данном строении!!!
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2
Ирина Барсова , 30 августа 2016 в 09:15
так много домов и земли... ну забыл один, маленький...
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3
Мюнхаузен Барон , 30 августа 2016 в 09:16
Не удивлюсь если у этого Онищенко существует не задекларированные домик и земля в Италии (во Франции, на Мальдивах...).
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1
рима гарайшина , 30 августа 2016 в 09:26
"Сам не знал!"(с) ??
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0
ВРАЧ ПСИХИАТР , 30 августа 2016 в 09:43
Дом в 154,6 кв?!! Ну это для нас с вами дом, а для него так, лачуга!))
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1
Александр Мороховец , 30 августа 2016 в 09:45
И как с таким склерозом - и в Думу? Сначала вылечится надо.
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