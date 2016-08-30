Новости
1622 Польша и Хорватия отказались наблюдать за выборами в Госдуму РФ
Польша и Хорватия ответили отказом на приглашение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой принять участие в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы РФ, пишет газета «Известия».
Первым отказ прислала Польша. Как отмечает газета, письмо начинается с благодарности за приглашение, после этого следует пояснение: «Государственная избирательная комиссия с сожалением информирует, что задачи, стоящие перед ней в период вышеуказанных выборов, не позволяют ей воспользоваться приглашением».
Хорватия в своем письме указала другую причину — активная подготовка к собственным парламентским выборам (в конце июня 2016 года большинство депутатов подписали решение о самороспуске парламента).
В ЦИК РФ «Известиям» уточнили, что, несмотря на эти отказы, наблюдатели от Польши будут представлены в составе миссии европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Представитель Польши Конрад Ольшевский является координатором между ЦИК и БДИПЧ.
При этом источник издания в ЦИК отметил, что с «политическими мотивациями такого рода шагов комиссия будет разбираться».
Ранее член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев, курирующий в комиссии международное взаимодействие, рассказал, что ЦИК пригласил представителей 43 стран для участия в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Приглашения в том числе отправлены в США и Украину.
Он также сообщил, что первая группа международных наблюдателей на выборах в Госдуму прибудет в Россию 10 августа. Это будут 80 экспертов БДИПЧ. Ближе ко дню голосования 18 сентября в Россию приедут еще 420 экспертов от БДИПЧ и наблюдатели из стран СНГ.
Фото дня
Блог редакции
Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»
Вторая «ночь длинных ковшей»
Сотрудники «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5 из-за невыплаты зарплат
Bloomberg: Сечин предложил купить «Башнефть» за 5 млрд долларов
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»4902
-
Страшно и злободневно12313
-
Гуковские шахтеры6182
-
В Москве началась избирательная кампания2193
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров21881
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12406
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Я с вами согласна, Анатолий. В человеческом и писательском аспекте я...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Всё правильно, только пишется "Эгида".
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?97876
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной75345
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку70915
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
5 комментариев