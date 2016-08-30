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Новости

1622 Польша и Хорватия отказались наблюдать за выборами в Госдуму РФ

30.08.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, памфилова, польша, цик

Польша и Хорватия ответили отказом на приглашение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой принять участие в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы РФ, пишет газета «Известия». 

Первым отказ прислала Польша. Как отмечает газета, письмо начинается с благодарности за приглашение, после этого следует пояснение: «Государственная избирательная комиссия с сожалением информирует, что задачи, стоящие перед ней в период вышеуказанных выборов, не позволяют ей воспользоваться приглашением».

Хорватия в своем письме указала другую причину — активная подготовка к собственным парламентским выборам (в конце июня 2016 года большинство депутатов подписали решение о самороспуске парламента).

В ЦИК РФ «Известиям» уточнили, что, несмотря на эти отказы, наблюдатели от Польши будут представлены в составе миссии европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Представитель Польши Конрад Ольшевский является координатором между ЦИК и БДИПЧ.

При этом источник издания в ЦИК отметил, что с «политическими мотивациями такого рода шагов комиссия будет разбираться».

Ранее член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев, курирующий в комиссии международное взаимодействие, рассказал, что ЦИК пригласил представителей 43 стран для участия в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Приглашения в том числе отправлены в США и Украину.

Он также сообщил, что первая группа международных наблюдателей на выборах в Госдуму прибудет в Россию 10 августа. Это будут 80 экспертов БДИПЧ. Ближе ко дню голосования 18 сентября в Россию приедут еще 420 экспертов от БДИПЧ и наблюдатели из стран СНГ.


5 комментариев

1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 09:01
клоунада .
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2
Мюнхаузен Барон , 30 августа 2016 в 09:13
Я бы тоже послал госдуму РФ с её псевдовыборами
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0
Володя Морозов , 30 августа 2016 в 09:13
прям как граждане России
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2
Voland Xo , 30 августа 2016 в 09:27
Разумеется Польша и Хорватия отказались наблюдать за выборами в Госдуму РФ — у ответственных людей отсутствует свободное время посещать цирк.
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1
vlad celler , 30 августа 2016 в 09:29
Никак не пойму я...
Неужели в России возможны какие-то выборы вообще ?
Выборы в настоящем понимании этого слова , разумеется...Когда есть реальный выбор,равный доступ и прочая и прочая...
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