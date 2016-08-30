Польша и Хорватия ответили отказом на приглашение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой принять участие в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы РФ, пишет газета «Известия».

Первым отказ прислала Польша. Как отмечает газета, письмо начинается с благодарности за приглашение, после этого следует пояснение: «Государственная избирательная комиссия с сожалением информирует, что задачи, стоящие перед ней в период вышеуказанных выборов, не позволяют ей воспользоваться приглашением».

Хорватия в своем письме указала другую причину — активная подготовка к собственным парламентским выборам (в конце июня 2016 года большинство депутатов подписали решение о самороспуске парламента).

В ЦИК РФ «Известиям» уточнили, что, несмотря на эти отказы, наблюдатели от Польши будут представлены в составе миссии европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Представитель Польши Конрад Ольшевский является координатором между ЦИК и БДИПЧ.

При этом источник издания в ЦИК отметил, что с «политическими мотивациями такого рода шагов комиссия будет разбираться».

Ранее член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев, курирующий в комиссии международное взаимодействие, рассказал, что ЦИК пригласил представителей 43 стран для участия в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Приглашения в том числе отправлены в США и Украину.

Он также сообщил, что первая группа международных наблюдателей на выборах в Госдуму прибудет в Россию 10 августа. Это будут 80 экспертов БДИПЧ. Ближе ко дню голосования 18 сентября в Россию приедут еще 420 экспертов от БДИПЧ и наблюдатели из стран СНГ.