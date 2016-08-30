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Новости

317 В Бишкеке у посольства Китая подорвался террорист-смертник

30.08.2016 Теги: взрыв, киргизия, теракт

В Бишкеке (столице Киргизии) террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота китайского посольства, после этого произошел взрыв. В результате пострадали трое сотрудников посольства — граждане Киргизии: один человек погиб, еще двое госпитализированы с многочисленными осколочными травмами, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьер республики Жениша Разакова и Минздрав страны.

Сам террорист скончался после взрыва автомобиля. Как сообщил источник агентства в силовых структурах Киргизии, правоохранительные органы пока не установили его личность. На месте работают экстренные службы, сотрудники милиции и Госкомитета национальной безопасности. Квартал в районе посольства оцеплен.


1 комментарий

0
Вася Пупкин , 30 августа 2016 в 09:45
Фальстарт "господа" террористы. Керимов то еще не умер. Надо было через полчаса еще раз на сайт НГ заглянуть. В 23.07 опровержение было.
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