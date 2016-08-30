Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

572 СМИ сообщили об отставке главы Московского уголовного розыска

30.08.2016 Теги: мвд, москва, отставка

Начальник Московского уголовного розыска  (МУР) генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со своей должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Зиновьев в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы. Кто возглавит МУР вместо Зиновьева, пока неизвестно. Как пояснил собеседник ТАСС, «кандидатура пока не найдена». Официальным подтверждением этой информацией агентство не располагает.

Ранее источник ТАСС сообщил, что почти все сотрудники МУРа выведены за штат. Исключение составила только 1-я оперативно-розыскная часть (РПЧ), занимающаяся раскрытием убийств, более известная как «убойный отдел», а также сотрудники, связанные с прессой.

Реформирование уголовного розыска связано с тем, что руководство столичного главка МВД пытается добиться эффективности работы ведомства и избавиться от коррупционеров, добавил собеседник. Что касается выведения за штат сотрудников по работе с прессой, это сделано, по словам его словам, для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Источник также отметил, что выведение за штат сотрудников МУРа не означает, что они будут уволены.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Игоря Зиновьева на должность начальника столичного уголовного розыска 4 января 2014 года. До этого Зиновьев занимал пост главы УВД по САО г. Москвы.


2 комментария

0
Voland Xo , 30 августа 2016 в 09:41
Как это так, что пока неизвестно кто возглавит вместо Зиновьева МУР? Илья Муромец естественно! Законы и законопослушность упразднены в России, остаются только сказочные образы добродетелей.
Ответить 
0
Nail Timler , 30 августа 2016 в 09:49
"возглавит УВД по Восточному административному округу"
В МУРе раки по 5 рублей, но очень большие, а в ВАО - по 3 рубля, но совсем маленькие.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

30 августа
29 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама