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572 СМИ сообщили об отставке главы Московского уголовного розыска
Начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со своей должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Зиновьев в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы. Кто возглавит МУР вместо Зиновьева, пока неизвестно. Как пояснил собеседник ТАСС, «кандидатура пока не найдена». Официальным подтверждением этой информацией агентство не располагает.
Ранее источник ТАСС сообщил, что почти все сотрудники МУРа выведены за штат. Исключение составила только 1-я оперативно-розыскная часть (РПЧ), занимающаяся раскрытием убийств, более известная как «убойный отдел», а также сотрудники, связанные с прессой.
Реформирование уголовного розыска связано с тем, что руководство столичного главка МВД пытается добиться эффективности работы ведомства и избавиться от коррупционеров, добавил собеседник. Что касается выведения за штат сотрудников по работе с прессой, это сделано, по словам его словам, для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Источник также отметил, что выведение за штат сотрудников МУРа не означает, что они будут уволены.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Игоря Зиновьева на должность начальника столичного уголовного розыска 4 января 2014 года. До этого Зиновьев занимал пост главы УВД по САО г. Москвы.
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