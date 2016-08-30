Журналист американского издания The Huffington Post Дэвид Симэн пожаловался на то, что редакция удалила с сайта две его статьи о здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон и заблокировала аккаунт.

«Что это — Китай? Разве люди не защищены первой поправкой (конституционной поправкой, гарантирующей, в частности, свободу слова и прессы, — ред.)?» — спросил он в своем твиттере.

По словам Симэна, оба его текста — «Здоровье Хиллари превосходно, если не считать припадков, болячек, адреналиновых шприцов-ручек» и «Дональд Трамп вызывает Хиллари Клинтон на поединок с ее медкартой» — издание удалило без предупреждения и объяснения причин.

Журналист записал и опубликовал на YouTube обращение, в котором напомнил, что видео о состоянии здоровья Клинтон набрало более 3,5 миллионов просмотров. При этом он отметил, что журналист должен иметь возможность затрагивать подобные темы без того, чтобы его аккаунты были заблокированы.

«Я написал сотни работ на протяжении многих лет в качестве журналиста и обозревателя, и никогда ни с чем подобным не сталкивался», — подчеркнул он.

Накануне выборов в США состояние здоровья Клинтон попало в центр внимания американской общественности. В интернете появились различные материалы, свидетельствующие о проблемах с ним. В частности, на одном из видео, снятом во время интервью, она начинает внезапно и странно раскачиваться, на другом фотоснимке запечатлен ее помощник, который держит наготове предмет, похожий на шприц-ручку. На еще одном снимке Клинтон не может без посторонней помощи подняться по ступенькам крыльца. Кроме этого, были заметны приступы кашля, одолевавшие кандидата в президенты во время произнесения речей.

Соперник Клинтон, республиканец Дональд Трамп, и ряд его сторонников заявили, что у проблемы со здоровьем Клинтон могут помешать ее полноценной работе в Белом доме в случае победы на выборах 8 ноября.

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