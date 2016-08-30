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Новости

804 В США журналист пожаловался на удаление статей о здоровье Клинтон

30.08.2016 Теги: выборы, давление на сми, журналистика, журналисты, клинтон, сми, сша

Журналист американского издания The Huffington Post Дэвид Симэн пожаловался на то, что редакция удалила с сайта две его статьи о здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон и заблокировала аккаунт.

«Что это — Китай? Разве люди не защищены первой поправкой (конституционной поправкой, гарантирующей, в частности, свободу слова и прессы, — ред.)?» — спросил он в своем твиттере.

По словам Симэна, оба его текста — «Здоровье Хиллари превосходно, если не считать припадков, болячек, адреналиновых шприцов-ручек» и «Дональд Трамп вызывает Хиллари Клинтон на поединок с ее медкартой» — издание удалило без предупреждения и объяснения причин.

Журналист записал и опубликовал на YouTube обращение, в котором напомнил, что видео о состоянии здоровья Клинтон набрало более 3,5 миллионов просмотров. При этом он отметил, что журналист должен иметь возможность затрагивать подобные темы без того, чтобы его аккаунты были заблокированы.

«Я написал сотни работ на протяжении многих лет в качестве журналиста и обозревателя, и никогда ни с чем подобным не сталкивался», — подчеркнул он.

Накануне выборов в США состояние здоровья Клинтон попало в центр внимания американской общественности. В интернете появились различные материалы, свидетельствующие о проблемах с ним. В частности, на одном из видео, снятом во время интервью, она начинает внезапно и странно раскачиваться, на другом фотоснимке запечатлен ее помощник, который держит наготове предмет, похожий на шприц-ручку. На еще одном снимке Клинтон не может без посторонней помощи подняться по ступенькам крыльца. Кроме этого, были заметны приступы кашля, одолевавшие кандидата в президенты во время произнесения речей.

Соперник Клинтон, республиканец Дональд Трамп, и ряд его сторонников заявили, что у проблемы со здоровьем Клинтон могут помешать ее полноценной работе в Белом доме в случае победы на выборах 8 ноября.

The Huffington Post — американское интернет-издание, новостной агрегатор и блог. Входит в одноименный медиа-холдинг, объединяющий 56 различных сайтов. 


23 комментария

1
Tim Krauzer , 30 августа 2016 в 10:27
Пусть "журналист"Дэвид Симэн еще расскажет, что его ОСНОВНАЯ работа в Рашатудей.
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0
Сергей Орков , 30 августа 2016 в 10:53
Забавно, что в зависимости от того нравится или нет о чем пишет журналист, он сразу становится или смелым и независимым журналистом или купленным писакой работающим в Рашатудей. Да к тому же смена на одной наклейки на другую может меняться в зависимости от статьи.
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1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 11:32
а вот интересно - напиши журналист в России статью с критическим разбором здоровья Путина ,- интересно , что бы было ?
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1
derzzkiy kot , 30 августа 2016 в 11:43
LENTY VINI , 30 августа 2016 в 11:32

Ну вы еще США сравните с КНДР.

По теме. Все же очень просто. "ХафПост" - издание демократов. Наивно думать, что перед выборами там будут валить своего кандидата. Симэну надо на республиканский "Fox". Правда, у них тоже сейчас жизнь тяжелая. Вроде и Хиллари надо давить, а вроде и за Трампа как-то не хочется.
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2
рима гарайшина , 30 августа 2016 в 10:34
Рузвельт против Трампа ни за что не устоял бы?
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0
Alex M. , 30 августа 2016 в 10:36
А какая разница где ещё его работа? Либо то, что он написал о Клинтон ложь, либо это правда. Если ложь, то наверное редакция указала бы это как причину удаления статей. Если не указала, значит по крайней мере многое из написанного - правда. А если так, то как "либеральная" общественность оправдывает такого рода цензуру? По принципу "только не Трамп"? Или все средства хороши, чтобы прогрессивистский либерал влез в Белый Дом ещё на 4 года?
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1
Васо Днепровский , 30 августа 2016 в 10:47
Если не указала, значит по крайней мере многое из написанного - правда.
---
Ну или редакция не хочет получить парочку судебных исков.
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2
Tim Krauzer , 30 августа 2016 в 11:26
Таким образом, издание «наказало» Симана за то, что в августе он написал два поста, в которых призывал Клинтон рассказать избирателям о своем здоровье и НАМЕКАЛ на плохое самочувствие политика, пишет Breitbart.
Не нужно намекать! Я намекаю, что он является "агентом влияния" кремля.
За НАМЕК не будет иска. или ДА! или НЕТ!
Я тоже могу НАМЕКАТЬ, что старик кабаев "активный"......
а алекс м-"пассивный".....
Как вам мои намеки?
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2
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 10:59
сначала неплохо бы этому журналисту - самому предъявить заключения о своём состоянии здоровья ... (может он и корочки журналиста в подземном переходе в москве купил)
здоровый человек шестерить не станет ! а уж журналист - и подавно (так он скоро и до пепла доберётся, как ... некоторый нездоровый) ?
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-1
Alex M. , 30 августа 2016 в 11:10
Кто не за наших - шестерит. Железная логика. А насчёт корочек, есть факты, или просто от бессильной злобы выдумываем?
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1
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 11:31
а каким углом вас касается предвыборная кампания в США?
(или тоже на свисток отреагировали)
мало-мальски грамотный россиянин - даже такого словосочетания "бессильная злоба" не знает ! (списали из докторской ... нового министра образования?)
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3
владимир рихтер , 30 августа 2016 в 11:01
Американские выборы интересуют многих россиян почему-то значительно больше, чем свои российские.
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-5
Вадим Плеханов , 30 августа 2016 в 11:09
Смотрю на этих кандидатов и понимаю: При любом исходе выборов к власти придет идиот.
Клинтон больна, спору нет. Уж слишком непонятное у нее поведение.
Трамп - просто кретин. Он знает как добиться успеха в бизнесе, но быть президентом США?
С их избирательной системой бооольшие проблемы. Первый звоночек был выбор Арнольда Шварценегера на пост губернатора Калифорнии. Актер, бывший бодибилдер без навыков и опыта в политике, выбран Губернатором(!). А если бы не родился в Австрии, то и стал бы президентом. Сомнений мало.
В общем, беда у них.
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3
Васо Днепровский , 30 августа 2016 в 11:20
Вадим Плеханов , 30 августа 2016 в 11:09
Первый звоночек был выбор Арнольда Шварценегера на пост губернатора Калифорнии. Актер, бывший бодибилдер без навыков и опыта в политике, выбран Губернатором.
---
Ро́нальд Уи́лсон Ре́йган.
За всю свою кинокарьеру Рейган снялся в 54 художественных фильмах.
Губернатор Калифорнии 1967—1975.
40-й президент США (1981 - 1989)
В течение 8 лет президентства Рейгана уровень инфляции снизился с 12,5 % (1980 год) до 4,5 % (1988 год). Уровень безработицы также упал, с 7,5 % до 5,3 %, достигая максимумов в 9,7 % в 1982 и 9,6 % в 1983 годах, но всё же в среднем составил уровень в 7,5 %.

И вы хотите сказть, что актер не может быть хорошим президентом?
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-2
Вадим Плеханов , 30 августа 2016 в 11:30
Ого) Подзабыл) Значит может) Но не кажется ли Вам, что должна быть иерархия? Чтобы должность президента была вершиной карьерной лестницы. Чтобы люди годами работали и зарабатывали опыт в политике. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ К ВЛАСТИ НЕ ПРИШЕЛ ДВОРНИК.
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0
Konst. Omarov , 30 августа 2016 в 11:39
Я могу указать в РФ пару президентов, которые одолели карьерную лестницу с самого низа. Вам это ни о чем не говорит?
Наполеон производил сержантов в генералы, и они выигрывали у генералов, тянувших лямку по 30 лет.
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0
Вадим Плеханов , 30 августа 2016 в 11:44
Вот поэтому и живем хреново. Потому что президенты с подворотен.
Не надо сравнивать великого полководца и гопоту.
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3
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 11:11
к примеру, в рф центровая масса журналистов абсолютно здоровая и работает по свистку , потому и о здоровьи "здорового лидера" знать ничего не хотят.
а будет повод - скромно осветят (как, например, внезапные похороны черненко)
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-1
Alex M. , 30 августа 2016 в 11:20
А при чём здесь РФ? Статья вроде про выборы в США. А то вы похожи на тех, которые на любую негативную новость об РФ отвечают "А вот на Украине..."
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3
Васо Днепровский , 30 августа 2016 в 11:24
Alex M. , 30 августа 2016 в 11:20
"А вот на Украине..."
---
В Украине :- Р
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0
Виктор Дремов , 30 августа 2016 в 11:44
Вот вам и "свобода" слова по-американски. Американцы - самая демократическая страна, самая исключительная нация, а на деле как в Китае? И эти люди пытаются учить, навязывать половине мира как нужно жить. На кого же теперь будут кивать наши либералы?
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0
Анатолий Клименский , 30 августа 2016 в 11:46
Еще одна иллюстрация к статье В.И. Ленина "Партийная организация и партийная литература".
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