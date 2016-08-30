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397 Задолжавший рабочим более 60 млн «АвтоВАЗагрегат» признали банкротом
Предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое задолжало своим сотрудникам более 60 млн рублей, признали банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Самарской области, передает Интерфакс.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в решении суда.
Решение о дальнейшей процедуре банкротства было принято на собрании кредиторов «АвтоВАЗагрегата» в апреле этого года.
По данным базы «СПАРК», в 2015 году против «АвтоВАЗагрегата» зарегистрировано 98 исков на сумму 458,4 млн рублей, с начала 2016 года — 15 исков на сумму 74,7 млн рублей. В пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, в настоящее время задолженность группы «АвтоВАЗагрегат» по зарплате составляет 64 млн рублей.
Накануне бывшие сотрудники «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5, требуя погасить долги по зарплате. В митинге участвовали несколько десятков человек.
На прошлой неделе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос работницы «АвтоВАЗагрегат», пожаловавшейся на невыплату зарплат, заявил, что долг не погасят «никогда».
«Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них», — сказал глава региона.
Позднее пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев заявил, что слова Меркушкина были вырваны из контекста.
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