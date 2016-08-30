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Новости

397 Задолжавший рабочим более 60 млн «АвтоВАЗагрегат» признали банкротом

30.08.2016 Теги: АвтоВАЗ, долги, зарплаты

Предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое задолжало своим сотрудникам более 60 млн рублей, признали банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Самарской области, передает Интерфакс. 

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в решении суда.

Решение о дальнейшей процедуре банкротства было принято на собрании кредиторов «АвтоВАЗагрегата» в апреле этого года.

По данным базы «СПАРК», в 2015 году против «АвтоВАЗагрегата» зарегистрировано 98 исков на сумму 458,4 млн рублей, с начала 2016 года — 15 исков на сумму 74,7 млн рублей. В пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, в настоящее время задолженность группы «АвтоВАЗагрегат» по зарплате составляет 64 млн рублей.

Накануне бывшие сотрудники «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5, требуя погасить долги по зарплате. В митинге участвовали несколько десятков человек. 

На прошлой неделе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос работницы «АвтоВАЗагрегат», пожаловавшейся на невыплату зарплат, заявил, что долг не погасят «никогда».

 «Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них», — сказал глава региона.

Позднее пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев заявил, что слова Меркушкина были вырваны из контекста.


7 комментариев

3
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 11:00
ну то есть уже совсем никто никому ничего не должен?!
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4
Viacheslav N , 30 августа 2016 в 11:03
Да, быстро они все вопросы протестующих порешали.
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2
Konst. Omarov , 30 августа 2016 в 11:18
"губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос работницы «АвтоВАЗагрегат», пожаловавшейся на невыплату зарплат, заявил, что долг не погасят «никогда»." - В Самарской области очень честный губернатор. Другой бы обещал потом, половину, а этот сразу и честно.
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0
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 11:33
это Меркушкин с Медведева пример взял - "Денег нет !" и все ...
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1
рима гарайшина , 30 августа 2016 в 11:19
У всякого уважающего себя ООО к моменту появления крупных исков остаются в активе баланса давно заявленные три нуля ?
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0
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 11:34
ну да ....правильное банкротство - это когда с вас снимают пиджак - а все деньги вы уже переложили в карманы брюк ...
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1
Кот Учёный , 30 августа 2016 в 11:22
Для спасения ВЭБ' а государство срочно изыскало 150 млрд руб. Взяли из "замороженных" (как они называют) накоплений граждан в Пенсионном Фонде.
Но не в коня корм видимо пошёл : вчера передали - ВЭБ так и остаётся убыточным и убытки растут.

"АвтоВАЗагрегат" - не ВЭБ. Никто ради рабочих и их 64 млн руб пальцем о палец не ударит ?
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