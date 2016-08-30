Предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое задолжало своим сотрудникам более 60 млн рублей, признали банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Самарской области, передает Интерфакс.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в решении суда.

Решение о дальнейшей процедуре банкротства было принято на собрании кредиторов «АвтоВАЗагрегата» в апреле этого года.

По данным базы «СПАРК», в 2015 году против «АвтоВАЗагрегата» зарегистрировано 98 исков на сумму 458,4 млн рублей, с начала 2016 года — 15 исков на сумму 74,7 млн рублей. В пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, в настоящее время задолженность группы «АвтоВАЗагрегат» по зарплате составляет 64 млн рублей.

Накануне бывшие сотрудники «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5, требуя погасить долги по зарплате. В митинге участвовали несколько десятков человек.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос работницы «АвтоВАЗагрегат», пожаловавшейся на невыплату зарплат, заявил, что долг не погасят «никогда».

«Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них», — сказал глава региона.

Позднее пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев заявил, что слова Меркушкина были вырваны из контекста.