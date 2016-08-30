В КНДР по распоряжению лидера страны Ким Чен Ына в начале августа публично казнили двух высокопоставленных чиновников, пишет южнокорейская газета «Чунъан ильбо».

По данным издания, ими стали бывший министр сельского хозяйства Хван Мин и занимавший высокий пост в министерстве образования Ри Ён Чжин. расстрел произошел из зенитной установки в военном училище в Пхеньяне.

Причиной расстрела Хван Мина, как стало известно газете, стало «недовольство северокорейского лидера его предложениями относительно политики, которые Ким Чен Ын воспринял как личный вызов».

Ри Ён Чжин провинился тем, что заснул на собрании во время выступления Ким Чен Ына.

«Он был сразу же арестован и подвергся интенсивным допросам представителями Министерства госбезопасности. Его казнили после того, как в ходе расследования предъявили другие обвинения, в частности в коррупции», — рассказал собеседник южнокорейской газеты.

Напомним, в 2015 году агентство Ренхап сообщило о казне министра обороны Северной Кореи Хён Чён Чхоля, которого власти обвинили в государственной измене. Представитель Национальной службы разведки рассказал агентству, что министра расстреляли 30 апреля из зенитной установки в военном училище в Пхеньяне.

По данным южнокорейской разведки, с начала 2015 года по приказу Ким Чен Ына казнили как минимум 15 высокопоставленных чиновников.

Ранее в КНДР казнили Чан Сон Тхэка — родного дядю Ким Чен Ына и некогда «второго человека в государстве», а также всю его семью, в том числе маленьких детей и двоих послов Северной Кореи: на Кубе и в Малайзии.