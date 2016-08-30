Компания Google подала новый иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства. иск поступил в Арбитражный суд Москвы 29 августа, материалы дела пока недоступны.

В Google не стали комментировать причину подачи иска к ведомству.

Напомним, накануне ФАС наложила на Google штраф в размере 438 млн рублей по делу о нарушении конкуренции.

Первый иск к ФАС американская корпорация подала после того, как в сентябре прошлого года антимонопольная служба по жалобе «Яндекса» признала, что компания Google нарушила закон о защите конкуренции.

Корпорация не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил «Яндекс». Суд отклонил иск Google к ФАС. Позднее американская корпорация подала апелляцию. Однако Девятый арбитражный суд отклонил ее, подтвердив решение первой инстанции.

Ранее сообщалось, что ФАС и Google до последнего времени вели переговоры о возможности заключения мирового соглашения. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.