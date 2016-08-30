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Новости

681 Google подала новый иск к ФАС

30.08.2016 Теги: google, иск, суды, фас

Компания Google подала новый иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства. иск поступил в Арбитражный суд Москвы 29 августа, материалы дела пока недоступны. 

В Google не стали комментировать причину подачи иска к ведомству.

Напомним, накануне ФАС наложила на Google штраф в размере 438 млн рублей по делу о нарушении конкуренции.

Первый иск к ФАС американская корпорация подала после того, как в сентябре прошлого года антимонопольная служба по жалобе «Яндекса» признала, что компания Google нарушила закон о защите конкуренции.

Корпорация не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил «Яндекс». Суд отклонил иск Google к ФАС. Позднее американская корпорация подала апелляцию. Однако Девятый арбитражный суд отклонил ее, подтвердив решение первой инстанции.

Ранее сообщалось, что ФАС и Google до последнего времени вели переговоры о возможности заключения мирового соглашения. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.


5 комментариев

3
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 12:11
чувствуется - все идет к тому , что в России интернета не будет ... будет справочная с серверами в ФСБ ...
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0
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 12:28
какой-то интернет останется, но АррleSystem и резервного фонда ("денег нет", а остальные уйдут на судилища ...) в pф может и не быть .
останутся только - пужáлки
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0
Вадим Ш , 30 августа 2016 в 12:25
438 млн рублей -- откуда такая цифра? почему не 500 млн.или 1 млрд.?
руби бабло, пока горячо?
а потом власти удивляются, что бизнес у нас не развивается, и капиталы утекают.
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1
F IN , 30 августа 2016 в 12:43
Вообще там наверное не иск, а обжалование действий ФАС. Это не исковое производство (хотя и по правилам искового) и не предполагает взыскания с ФАС денег, только оспаривание штрафа.

чувствуется - все идет к тому , что в России интернета не будет ... будет справочная с серверами в ФСБ ...
========
почитайте Носика, там есть его разговор с таксистом про то когда, отменят интернет и все заживут. Вам понравится.
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2
Дмитрий Кузьмин , 30 августа 2016 в 12:44
Это все мелочи... Скоро дарагим рассеянам придется заплатить компенсации за сбитый их вежливыми пиратами малазийский Боинг за убийство президента Польши, за Норд - Ост, за Беслан, за КрымНаш и "Дамбас"
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