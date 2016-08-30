Петрозаводский городской суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» и снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет карельской столицы, сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

В карельском отделении партии «Родина» посчитали, что предвыборный штаб «Яблока» не выполнил обязательные нормы при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета, и на этом основании попросили суд лишить регистрации весь партийный список. Прокуратура иск «Родины» поддержала.

«В числе претензий было то, что у некоторые кандидаты не указали, что они закончили школу. Это банальное устранение конкурентов», — говорится на официальной странице партии в «ВКонтакте».

Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила о намерении обжаловать решение.

«Естественно, что это без ответа не останется. Мы уже сообщили в ЦИК РФ. Будем обжаловать в Верховном суде РФ», — сказала она.

Ранее ТИК Петрозаводска зарегистрировала список из 39 человек. Под первым номером значилась Галина Ширшина, бывший мэр Петрозаводска. Она также фигурирует под восьмым номером в общефедеральном списке «Яблока».

Как отмечает местный портал «Черника», «решение городского суда Петрозаводска о снятии партийного списка кандидатов “Яблока” с муниципальных выборов (…) можно рассматривать, как продолжение развернутой в республике кампании против последнего избранного мэра города Галины Ширшиной».

«“Яблочные” кандидаты шли на выборы в городской совет как “команда Ширшиной”», — пишет издание.