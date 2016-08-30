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Новости

742 Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска

30.08.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, карелия, суды, яблоко

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» и снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет карельской столицы, сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

В карельском отделении партии «Родина» посчитали, что предвыборный штаб «Яблока» не выполнил обязательные нормы при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета, и на этом основании попросили суд лишить регистрации весь партийный список. Прокуратура иск «Родины» поддержала.

«В числе претензий было то, что у некоторые кандидаты не указали, что они закончили школу. Это банальное устранение конкурентов», — говорится на официальной странице партии в «ВКонтакте».

Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила о намерении обжаловать решение.

«Естественно, что это без ответа не останется. Мы уже сообщили в ЦИК РФ. Будем обжаловать в Верховном суде РФ», — сказала она.

Ранее ТИК Петрозаводска зарегистрировала список из 39 человек. Под первым номером значилась Галина Ширшина, бывший мэр Петрозаводска. Она также фигурирует под восьмым номером в общефедеральном списке «Яблока». 

Как отмечает местный портал «Черника», «решение городского суда Петрозаводска о снятии партийного списка кандидатов “Яблока” с муниципальных выборов (…) можно рассматривать, как продолжение развернутой в республике кампании против последнего избранного мэра города Галины Ширшиной». 

«“Яблочные” кандидаты шли на выборы в городской совет как “команда Ширшиной”», — пишет издание.


6 комментариев

2
Тимофей Трубицын , 30 августа 2016 в 13:10
"Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска"... во главе с Галиной Ширшиной... Кто бы сомневался. Иди теперь судись до посинения.

Вчера не без удивления разглядывал федеральный список Яблока:
1. Явлинский,
2. Слабунова,
3. Владимир Рыжков,
4. Шлосберг,
5. Митрохин,
6. Марк Гейликман,
7. эколог Николай Рыбаков,
8. Галина Ширшина,
9. режиссер Александр Гнездилов,
10. Дмитрий Гудков.

Who is mister Марк Гейликман? И где Андрей Заякин?
И что лучше - умершее Яблоко или деградировавший ПАРНАС?
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Lenty Vini , 30 августа 2016 в 13:20
хрен редьки не слаще ...
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Тимофей Трубицын , 30 августа 2016 в 13:31
LENTY VINI , 30 августа 2016 в 13:20
Ну что Вы! Я, н-р, не перестаю восхищаться деловыми качествами Сергея Митрохина! Сколько энергичных выступлений! Сколько блистательных публикаций в СМИ! Сколько зажигательных инициатив!
Это вам не какой-то там вшивый Диссернет... :) (это стёб, если что... :) )
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Тимофей Трубицын , 30 августа 2016 в 13:38
И это не говоря о той роли, которую он сыграл на выборах мэра Москвы, когда все понимали, что бой идёт между Навальным и Собяниным. Выдвинуть свою кандидатуру в такой ситуации - это, по-моему, вообще какая-то политическая слепота.
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tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 13:18
вспомнилось, к столетию ...
как пролетарии "обошлись" с русской интеллигенцией и профессурой в 1917-ом - всем хорошо известно.
... непонятно, сегодня претендуют судьи ?
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Nail Timler , 30 августа 2016 в 13:49
"некоторые кандидаты не указали, что они закончили школу" - эт чо, оне с тремя классами - да в калашный ряд? Некоторые еще, наверно, и в детсад не ходили, злыдни. "Родился, женился, депутился".
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