Франсуа Олланд собрал в Елисейском дворце французских послов и обозначил контуры внешней политики на ближайший год. Сказал Олланд и о России, поведение которой в Сирии и Украине беспокоит Францию.

Олланд ожидаемо начал выступление с Сирии. Единственной страной, к которой он напрямую обратился по этому вопросу, стала Россия.

Предложения французов, выдвинутые Москве по сирийскому вопросу, обозначил в воскресном интервью Le Monde министр иностранных дел Жан-Марк Эйро. Французский министр заявил, что Москве лучше воспользоваться случаем (т.е. обнародованным 24 августа докладом о применении химического оружия в Сирии), осудить сирийский режим Асада, прекратить бомбардировки в его поддержку и «вернуться к политическому решению конфликта».

Эйро напомнил, что зимой 2015–2016 были «проблески надежды» на политическое урегулирование, но они «быстро исчезли», потому что Асад сделал выбор в пользу продолжения репрессий — «при поддержке России и Ирана».

Олланд просто повторил эти предложения и добавил, что будет говорить о них с Владимиром Путиным на встрече G-20 в Китае (4-5 сентября) и во время октябрьского визита российского президента в Париж (Путин должен приехать на открытие «православно-культурного центра»).

Украина

В прошлом году в этом же зале, перед этими же (в основном послами) Олланд говорил: «Надо быть реалистами, режим прекращения огня не соблюдается в полном объеме, отвод тяжелого вооружения не завершен [...]. Реализацию минских соглашений нужно обязательно ускорить». И дальше: «Мне предстоит договориться с канцлером Германии и с президентом Путиным о проведении новой встречи в Париже в "нормандском формате"».

За несколько дней до нынешнего мероприятия, учитывая очередное обострение («диверсанты в Крыму»), Олланд и Меркель снова вынуждены были сказать (в телефонном разговоре с Путиным) о своей озабоченности «увеличением числа нарушений режима прекращения огня» на востоке Украины, а также о том, что эскалация конфликта может поставить под угрозу «весь процесс» мирных переговоров (которые ведутся под опекой Олланда и Меркель с июня 2014 года — ред.), и в очередной раз призвали к выполнению минских соглашений «всеми сторонами». Олланд также заявил о необходимости снова, и как можно скорее, организовать встречу четырех глав государств, участников «нормандского формата».

(Но Владимир Путин, судя по заявлению, сделанному на сайте Кремля после разговора с Меркель и Олландом, «не услышал» предложения французского президента. В коммюнике Кремля говорится только о договоренности «продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях саммита G-20).

Во вторник Олланд повторил, что опасается провала «минских соглашений», и поставил сторонам конфликта две задачи до конца года: 1) «Реальный отвод вооружений» и прекращение огня; 2) проведение выборов на востоке Украины к концу года.

Напомним, ровно год назад на октябрьской встрече «нормандской четверки» в Париже Олланд, Меркель, Путин и Порошенко договоривались о том, что эти условия будут, наконец, выполены к началу 2016 года. Затем сроки были сдвинуты на лето, теперь — до конца нынешнего года.