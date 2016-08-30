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Новости

414 Олланд призвал выполнить Минские соглашения до конца года

30.08.2016 Теги: минские соглашения, олланд, париж, франция

Франсуа Олланд собрал в Елисейском дворце французских послов и обозначил контуры внешней политики на ближайший год. Сказал Олланд и о России, поведение которой в Сирии и Украине беспокоит Францию.

Олланд ожидаемо начал выступление с Сирии. Единственной страной, к которой он напрямую обратился по этому вопросу, стала Россия. 

Предложения французов, выдвинутые Москве по сирийскому вопросу, обозначил в воскресном интервью Le Monde министр иностранных дел Жан-Марк Эйро. Французский министр заявил, что Москве лучше воспользоваться случаем (т.е. обнародованным 24 августа докладом о применении химического оружия в Сирии), осудить сирийский режим Асада, прекратить бомбардировки в его поддержку и «вернуться к политическому решению конфликта». 

Эйро напомнил, что зимой 2015–2016 были «проблески надежды» на политическое урегулирование, но они «быстро исчезли», потому что Асад сделал выбор в пользу продолжения репрессий — «при поддержке России и Ирана». 

Олланд просто повторил эти предложения и добавил, что будет говорить о них с Владимиром Путиным на встрече G-20 в Китае (4-5 сентября) и во время октябрьского визита российского президента в Париж (Путин должен приехать на открытие «православно-культурного центра»).

Украина

В прошлом году в этом же зале, перед этими же (в основном послами) Олланд говорил: «Надо быть реалистами, режим прекращения огня не соблюдается в полном объеме, отвод тяжелого вооружения не завершен [...]. Реализацию минских соглашений нужно обязательно ускорить». И дальше: «Мне предстоит договориться с канцлером Германии и с президентом Путиным о проведении новой встречи в Париже в "нормандском формате"».

За несколько дней до нынешнего мероприятия, учитывая очередное обострение («диверсанты в Крыму»), Олланд и Меркель снова вынуждены были сказать (в телефонном разговоре с Путиным) о своей озабоченности «увеличением числа нарушений режима прекращения огня» на востоке Украины, а также о том, что эскалация конфликта может поставить под угрозу «весь процесс» мирных переговоров (которые ведутся под опекой Олланда и Меркель с июня 2014 года — ред.), и в очередной раз призвали к выполнению минских соглашений «всеми сторонами». Олланд также заявил о необходимости снова, и как можно скорее, организовать встречу четырех глав государств, участников «нормандского формата».

(Но Владимир Путин, судя по заявлению, сделанному на сайте Кремля после разговора с Меркель и Олландом, «не услышал» предложения французского президента. В коммюнике Кремля говорится только о договоренности «продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях саммита G-20). 

Во вторник Олланд повторил, что опасается провала «минских соглашений», и поставил сторонам конфликта две задачи до конца года:  1) «Реальный отвод вооружений» и прекращение огня; 2) проведение выборов на востоке Украины к концу года.

Напомним, ровно год назад на октябрьской встрече «нормандской четверки» в Париже Олланд, Меркель, Путин и Порошенко договоривались о том, что эти условия будут, наконец, выполены к началу 2016 года. Затем сроки были сдвинуты на лето, теперь — до конца нынешнего года.


8 комментариев

3
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 13:13
Как-то странно требовать проведение выборов в бандитских республиках без передачи контроля границы Украине.
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2
A H , 30 августа 2016 в 13:18
Странно вообще требовать чего-либо в бандитских республиках кроме полной безоговорочной сдачи законным властям Украины.
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0
Дмитрий Кузьмин , 30 августа 2016 в 13:31
В минским соглашениях прежде всего речь идет о восстановлении Украиной контроля над своими границами. Это означает смерть ОПГ "ЛДНР" и КрымНашУ
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4
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 13:18
Минские соглашения Порошенко подписывал под колоссальным давлением ситуации - необходимо была предотвратить эскалацию агрессии России к Украине , но будучи опытным политиком и умным человеком , Порошенко сделал выполнение Минских соглашений Россией невыполнимым ... просто вставив небольшие вроде по значению пункты , на которые Путин просто не обратил внимания ,- ибо изначально и не собирался что-либо выполнять ...например - о выборах - " в выборах должны свободно участвовать все украинские партии ..( ага , и радикальная Ляшко , и "Удар" Кличко , и националистические "Свобода" и "Правый Сектор" (запрещенная в РФ экстремистская организация, - добавил модератор) ...
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1
Дмитрий Кузьмин , 30 августа 2016 в 13:29
Минские соглашения означают прежде всего - убраться РФ из Крыма и Донбасса (восстановление Украиной контроля над своей границей), а уже потом все остальное, в том числе и свободные выборы на Восточной Украине.
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0
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 13:31
совсем недавно и саркози, не то что призывал, почти приказывал, ... результаты "договоренности" ожидаются и по сей день.
как же можно "призвать" поселить теперь убийц-бандитов - в российской квартире !? (разве что, прописать по адресам, а pacселить на кладбищах)
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0
Юрий . , 30 августа 2016 в 13:35
Вот прям представляю, как встречаются значит Сталин, Рузвельт и Черчиль во время Великой Отечественной войны и начинают уговаривать Сталина не отвоевывать оккупированные немцами территории СССР, а отвести советские войска от линии соприкосновениями с немцами, оставить все как есть и предоставить оккупированным немцами территориям СССР особый, согласованный с Гитлером статус, который бы предполагал немецкий протекторат над захваченными территориями, а так же, что бы гауляйтеры, назначенные немцами на этих территориях, могли диктовать всему СССР, как ему строить внешнюю и внутреннюю политику.
Бред, скажете вы? Но вот современная Европа думает по другому. Ничему ее тогда Гитлер не научил...
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0
Тимофей Трубицын , 30 августа 2016 в 13:49
Сначала они "договорились", потом "озаботились", потом "сдвинули сроки исполнения", потом "призвали к политическому урегулированию"...
Теперь "возлагают надежды" на встречу в Китае 4-5 сентября, где соберётся G-20.
Как хорошо быть политиком! :))
Кто бы им объяснил разницу между глаголами "я делал" и "я сделал"...
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