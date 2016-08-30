Новости
2373 В Тюмени подсветку на набережной заменили фотографиями лампочек
В Тюмени местные власти вместо замены подсветки на прогулочной аллеи набережной реки Туры наклеили изображения лампочек. Об этом стало известно после того, как 27 августа жительница города Наташа Московская опубликовала фотографии наклеек в сообществе «Типичная Тюмень».
Как пояснила жительница, она решила проверить работу подсветки, однако увидела, что она является муляжом — распечатанной фотографией, приклеенной на скотч.
Позже директор компании «Тюменьгормост», которая обслуживает набережную, Николай Грибоедов в интервью изданию 72.ru пояснил, что настоящую подсветку вырвали вандалы, а пустоты пришлось заклеить фотографиями накануне Дня города из-за соображений безопасности, чтобы обезопасить людей от оголенных проводов, сами провода, по его словам, перевязали.
«На данный момент на набережной заменили уже 94 таких фонарика. Еще 500 находятся на складе, их поменяют в ближайшее время. Не вся подсветка пострадала по вине людей, часть фонарей вышла из строя пока по непонятным причинам», — добавил Грибоедов.
По данным издания, одна светодиодная лампочка обходится городскому бюджету в три тысячи рублей.
Фото дня
Блог редакции
Перпендикулярная Карпова
Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска
Задолжавший рабочим более 60 млн «АвтоВАЗагрегат» признали банкротом
В КНДР публично казнили двух чиновников
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5126
-
Страшно и злободневно12542
-
Гуковские шахтеры6348
-
В Москве началась избирательная кампания2235
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22203
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12431
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
)))))))))))))))) Бывает...
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
бредит ... или (удалено модератором) просто ...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?113146
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной77181
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»73999
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
14 комментариев