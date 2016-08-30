В Тюмени местные власти вместо замены подсветки на прогулочной аллеи набережной реки Туры наклеили изображения лампочек. Об этом стало известно после того, как 27 августа жительница города Наташа Московская опубликовала фотографии наклеек в сообществе «Типичная Тюмень».

Как пояснила жительница, она решила проверить работу подсветки, однако увидела, что она является муляжом — распечатанной фотографией, приклеенной на скотч.

Позже директор компании «Тюменьгормост», которая обслуживает набережную, Николай Грибоедов в интервью изданию 72.ru пояснил, что настоящую подсветку вырвали вандалы, а пустоты пришлось заклеить фотографиями накануне Дня города из-за соображений безопасности, чтобы обезопасить людей от оголенных проводов, сами провода, по его словам, перевязали.

«На данный момент на набережной заменили уже 94 таких фонарика. Еще 500 находятся на складе, их поменяют в ближайшее время. Не вся подсветка пострадала по вине людей, часть фонарей вышла из строя пока по непонятным причинам», — добавил Грибоедов.

По данным издания, одна светодиодная лампочка обходится городскому бюджету в три тысячи рублей.