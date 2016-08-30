Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

2373 В Тюмени подсветку на набережной заменили фотографиями лампочек

30.08.2016 Теги: тюмень

В Тюмени местные власти вместо замены подсветки на прогулочной аллеи набережной реки Туры наклеили изображения лампочек. Об этом стало известно после того, как 27 августа жительница города Наташа Московская опубликовала фотографии наклеек в сообществе «Типичная Тюмень».

Как пояснила жительница, она решила проверить работу подсветки, однако увидела, что она является муляжом — распечатанной фотографией, приклеенной на скотч.

Позже директор компании «Тюменьгормост», которая обслуживает набережную, Николай Грибоедов в интервью изданию 72.ru пояснил, что настоящую подсветку вырвали вандалы, а пустоты пришлось заклеить фотографиями накануне Дня города из-за соображений безопасности, чтобы обезопасить людей от оголенных проводов, сами провода, по его словам, перевязали. 

«На данный момент на набережной заменили уже 94 таких фонарика. Еще 500 находятся на складе, их поменяют в ближайшее время. Не вся подсветка пострадала по вине людей, часть фонарей вышла из строя пока по непонятным причинам», — добавил Грибоедов.

По данным издания, одна светодиодная лампочка обходится городскому бюджету в три тысячи рублей. 


14 комментариев

2
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 14:19
Фотография - искусство светописи.
Ответить 
0
Гегелевский Диамант , 30 августа 2016 в 14:27
Тюмень- столица деревень, раньше была поговорка.
Сейчас я бы так не сказал.
Ответить 
0
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 14:32
Ну раньше много чего было, вон была поговорка: Ковров - город дождей, (удалено модератором)-женщин легкого поведения и мацацыклов. А сейчас поговорка верна в основном только по первым двум пунктам.
Ответить 
3
Проходящий Мимо , 30 августа 2016 в 14:25
Ой, удивили...
Тут в России намечается замена выборов в ГД грандиозным муляжом... )))
Ответить 
-4
Гегелевский Диамант , 30 августа 2016 в 14:31
Ой, удивили...
Тут в России намечается замена выборов в ГД грандиозным муляжом... )))

Да вообще плохо все, то ли дело в Украине:
Украина наращивает экспорт соломы
http://ubr.ua/market/agricultu...
Ответить 
1
Проходящий Мимо , 30 августа 2016 в 14:42
Какое отношение экспорт соломы имеет к выборам?
Мил-человек, Вы русский язык понимаете?
Ответить 
5
Сергей Кравченко , 30 августа 2016 в 14:47
Да, солома это стыдно! Вот Грады, танки да прочие ихтамнеты в Донбасс экспортировать-это совсем другое дело! Красиво, солидно!
Ответить 
0
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 15:21
У поцыента острое воспаление украйней плоти, сестра, двойную дозу децкой присыпки!
Ответить 
0
Астанин Вадим , 30 августа 2016 в 15:30
"Как известно, экспорт сена для России совсем не новая статья. Согласно статистическим данным ФТС, Россия экспортирует сено, клевер, кормовую капусту и аналогичные кормовые культуры во многие страны, в том числе Францию, Германию, Польшу, Литву, Белоруссию.

В 2015 году в числе направлений экспорта появились также Гонконг, Италия, Венгрия, Иордания, Киргизия, однако в таможенной статистике сено имеет один код товара вместе с другими кормовыми культурами, в том числе гранулированными, поэтому утверждать, что в эти страны РФ начала экспортировать именно сено, нельзя".

Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/worl...
Ответить 
2
vlad celler , 30 августа 2016 в 14:46
Какое отношение экспорт соломы имеет к выборам?
Мил-человек, Вы русский язык понимаете?
Причем тут отношение ?
Троллю платят за посты,очерняющие Украину...
Ответить 
1
Александр Коваленко , 30 августа 2016 в 15:06
Фотографии энергосберегающих ламп хоть были?
Ответить 
0
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 15:14
Ну, там вообще светильники такие на фотках инновацыонные, и опять же - цыфровая печать, ламинирование, сплошные нанапихналогии навалом.
Ответить 
1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 15:22
одна лампочка - три тысячи рублей ? - а чего тогда не пять тысяч или семь , это ж больше , чем три ?!
Ответить 
0
Maxim Lunegov , 30 августа 2016 в 15:29
Ога, а тендер на ремонт ещё в июне завершили (22 числа). 50 дней по нему было на выполнение работ, в т.ч. и установку ~90 светильников.
http://zakupki.gov.ru/epz/orde...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

30 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама