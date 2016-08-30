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Новости

3773 Глава минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет

30.08.2016 Теги: дети, интернет, минобрнауки, школы

Недавно назначенная глава министерства образования и науки Ольга Васильева посоветовала родителям блокировать доступ к интернету. Об этом она заявила на общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

«Дома вы можете сделать все: блокировать программы и компьютерные игры, которые отвлекают ребенка от учебы, поставить программы, которые ограничивают скачивание файлов, — тут вы можете выбрать», — сказала Васильева. 

Школы же, по мнению министра, должны «отвлекать от постоянного желания сидеть все время в сети» спортом, музыкой и другой активной деятельностью.

Ранее Васильева призывала преподавателей во внеурочное время заниматься воспитанием и развитием ребенка «как человека», а не «натаскиванием на ЕГЭ». 

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Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года. 


26 комментариев

3
Nail Timler , 30 августа 2016 в 14:24
"Глава минобрнауки посоветовала родителям блокировать тырнет" - поддерживаю! Вчера только научил 7-летнию внучку скачивать и ставить "Top". Не успел до советов минобра. Каюсь.
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-8
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 14:29
родители Варвары Карауловой тоже радовались.
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4
Ашот Ибрагимов , 30 августа 2016 в 15:00
«Недавно назначенная глава министерства образования и науки Ольга Васильева посоветовала родителям блокировать доступ к интернету. Об этом она заявила на общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.»
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Ну, в общем то, это логично…Ну вот представьте себе, что ребенок, в патриотичных учебниках прочитал, что Россия самая-самая ( как северная Корея для своих граждан)… И вот ребятенок приходит домой, включат комп и читает на каком то ресурсе, что, оказывается, Россия НЕ является родиной слонов ! Вы себе это представляете? Это же кошмар и ужас,-все воспитание насмарку!....
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4
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 14:28
...Спорт, музыка и другие активные занятия - молиццо, постиццо и слушать радио "Радонеж".
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-2
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 14:40
Поясните, как спорт соотносится с интернетом. И еще "которые отвлекают ребенка от учебы...." и еще в статье сказано, о праве выбора... Где о молицо и постицо?
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2
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 14:59
А где я сказал про интернет, я только про активные занятия отвлекаюшшые. Чем вам молиццо и постиццо не нравиццо в качестве выбора, вы наверное, просто нилюбите все православное.
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-1
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 15:12
А молитва и пост относятся только к православию или если смотреть шире только к христианству?
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3
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 15:25
А вы что уже себе по совету Васильевой, сразу и енторнет заблокировали? Погуглите же.
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0
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 15:52
Фотий, занимаетесь инсинуациями, "погуглите ...." в обсуждаемой статье о религии и слова нет. А конфессиональная принадлежность разве играет роль в нравицо/ненравицо?
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2
Проходящий Мимо , 30 августа 2016 в 14:28
Не нужно останавливаться на достигнутом!!!
Некоторые книжки еще старшеклассникам нужно запретить читать... "Ледокол" Виктора Суворова например...
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Юрий . , 30 августа 2016 в 14:29
Комментарий удален
0
Проходящий Мимо , 30 августа 2016 в 14:39
Кому молиться?
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-4
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 14:41
"Только играть в шутеры"
(Salo, он же Юрий)
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-4
Бен Джойс , 30 августа 2016 в 14:41
Извиняюсь, за повтор.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 30 августа 2016 в 14:38
По большому счету я с ней согласен.
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1
vlad celler , 30 августа 2016 в 14:44
Проходящий Мимо , 30 августа 2016 в 14:39
Кому молиться?

Да не кому,а на кого !
На нашего дорогого Владимир Владимировича конечно же !

Это же он назначил ее главой минобрнауки..
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1
рима гарайшина , 30 августа 2016 в 14:55
Я - угораю. Блокировать ... А не пробовали научить детей уважать мнение родителей? И родителей - не затевать затяжные бои там, где следует договариваться? Иначе неизвестно, кто кому что заблокирует. Десятимесячный ребенок уже знает, что если нажать локтем на пульт, включатся картинки и звуки.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 30 августа 2016 в 15:29
Римма.нужно блокировать.Запретный плод...Вы знаете.Дети сидят в сети.ТОЛЬКО в сети.Это ужасно.
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2
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 15:01
что значит "посоветовала" ??? (посоветовать она может школьницам - не выбривать под мышками и ...)
а не проще было бы - Указом врезать !!!?
... а родителей "допустивших" - наказывать лишением родительских прав с высылкой на принудительные работы в трудно-доступные районы рф ... на благо великой страны - "Нигерии со снегом" (С. Брин)
сумасшедшие "чудеса" в рф творятся ... при активном участии всех сумасшедших великой страны !
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1
constantin akentiev , 30 августа 2016 в 15:01
пускай телек смотрят?
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1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 15:08
в церковь пускай ходят ...
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0
Jochan Klauer , 30 августа 2016 в 15:42
И назовем это спортом и музыкой. АминЬ.
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0
Васо Днепровский , 30 августа 2016 в 15:46
А что - как раз сойдет за сочетание пеших прогулок и "хорового" пения.
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0
Максим Инь , 30 августа 2016 в 15:19
Школы же, по мнению министра, должны «отвлекать от постоянного желания сидеть все время в сети» спортом, музыкой и другой активной деятельностью
__________________
В мое время да, это отвлекало, но эти кружки были БЕСПЛАТНЫМИ!!!
Интересно, а на молитвы время можно тратить?))
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