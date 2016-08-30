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3773 Глава минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет
Недавно назначенная глава министерства образования и науки Ольга Васильева посоветовала родителям блокировать доступ к интернету. Об этом она заявила на общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.
«Дома вы можете сделать все: блокировать программы и компьютерные игры, которые отвлекают ребенка от учебы, поставить программы, которые ограничивают скачивание файлов, — тут вы можете выбрать», — сказала Васильева.
Школы же, по мнению министра, должны «отвлекать от постоянного желания сидеть все время в сети» спортом, музыкой и другой активной деятельностью.
Ранее Васильева призывала преподавателей во внеурочное время заниматься воспитанием и развитием ребенка «как человека», а не «натаскиванием на ЕГЭ».
Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года.
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