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Новости

391 Сечин подал иск к газете «Ведомости» за статью о доме в Барвихе

30.08.2016 Теги: иск, сечин, суды

Президент «Роснефти» Игорь Сечин подал иск к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», управляющему газетой «Ведомости», и журналисту издания Ринату Сагдиеву. Информация об этом размещена на сайте Останкинского суда Москвы.

Иск был зарегистрирован 19 августа, начало слушаний запланировано на 12 сентября. 

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил агентству RNS, что Сечин счел изложенную в газете информацию ложной и потребовал опровержения, а также признания факта вмешательства в частную жизнь. По его словам, материальных претензий иск не содержит. Он также добавил, что компания не исключает возможности заключения мирового соглашения в случае, если будут исполнены указанные два пункта.

Расследование «Ведомостей» о предполагаемом строительстве дома Игоря Сечина в Барвихе было опубликовано 20 июля 2016 года. В статье говорится, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит дом в центре Барвихи возле санатория управделами президента России. Стоимость участка газета оценила минимум в 60 млн евро. В самой «Роснефти» в тот же день назвали статью «бессмысленным заказом».

Ранее Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства, поданный главой «Роснефти» к «Новой газете». Игорь Сечин требует признать информацию, содержащуюся в статье Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

С аналогичными требованиями в суд обратилась Ольга Сечина. По ее мнению, Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили ее право на неприкосновенность частной жизни.


4 комментария

3
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 15:28
неприкосновенность роскошной и богатой частной жизни на (удалено модератором) у страны деньги ...
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2
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 15:32
... а "если это" - общак ?
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2
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 15:30
... a пора и шуваловским шавкам на кого-нибудь в суд подать -
уж четыре-то ноги всегда процесс в ... выиграют !
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3
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 15:37
Я, грит, этот участок с домом даже и не видеть не видывал. Еще пока. И что это за сумма такая странная - шисят лимонов евро, зачем это мне, грит, шесть соток в центере Барвихи, как будто я нищеброд какой.
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