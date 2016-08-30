Президент «Роснефти» Игорь Сечин подал иск к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», управляющему газетой «Ведомости», и журналисту издания Ринату Сагдиеву. Информация об этом размещена на сайте Останкинского суда Москвы.

Иск был зарегистрирован 19 августа, начало слушаний запланировано на 12 сентября.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил агентству RNS, что Сечин счел изложенную в газете информацию ложной и потребовал опровержения, а также признания факта вмешательства в частную жизнь. По его словам, материальных претензий иск не содержит. Он также добавил, что компания не исключает возможности заключения мирового соглашения в случае, если будут исполнены указанные два пункта.

Расследование «Ведомостей» о предполагаемом строительстве дома Игоря Сечина в Барвихе было опубликовано 20 июля 2016 года. В статье говорится, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит дом в центре Барвихи возле санатория управделами президента России. Стоимость участка газета оценила минимум в 60 млн евро. В самой «Роснефти» в тот же день назвали статью «бессмысленным заказом».

Ранее Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства, поданный главой «Роснефти» к «Новой газете». Игорь Сечин требует признать информацию, содержащуюся в статье Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

С аналогичными требованиями в суд обратилась Ольга Сечина. По ее мнению, Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили ее право на неприкосновенность частной жизни.