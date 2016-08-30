Европейская комиссия требует от компании Apple возместить правительству Ирландии невыплаченные налоги на сумму до 13 миллиардов евро. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Еврокомиссия заключила, что Ирландия предоставила компании Apple ненадлежащие налоговые преимущества на сумму до €13 млрд. Это незаконно в рамках правил государственной поддержки ЕС, потому что позволило Apple платить значительно меньше налогов, чем другим. Ирландия должна возместить незаконную помощь», — отмечается в заявлении.

«На самом деле этот избирательный подход обеспечил снижение эффективной ставки налога на прибыль Apple с 1% от прибыли в Европе в 2003 году до 0,005% в 2014 году», — добавляют в пресс-службе.

На пресс-конференции еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что это решение Еврокомиссии посылает четкий сигнал всем странам ЕС о том, что нельзя нарушать налоговое законодательство Союза.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против компании Apple из-за влияния на цену смартфонов на российском рынке. Поводом для расследования стало обращение гражданина, который сообщил об одинаковых ценах на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, у шестнадцати основных реселлеров.

ФАС выяснила, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, цены совпали и на другие модели смартфонов Apple.