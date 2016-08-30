Новости
347 Еврокомиссия обязала Apple выплатить Ирландии 13 млрд евро
Европейская комиссия требует от компании Apple возместить правительству Ирландии невыплаченные налоги на сумму до 13 миллиардов евро. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«Еврокомиссия заключила, что Ирландия предоставила компании Apple ненадлежащие налоговые преимущества на сумму до €13 млрд. Это незаконно в рамках правил государственной поддержки ЕС, потому что позволило Apple платить значительно меньше налогов, чем другим. Ирландия должна возместить незаконную помощь», — отмечается в заявлении.
«На самом деле этот избирательный подход обеспечил снижение эффективной ставки налога на прибыль Apple с 1% от прибыли в Европе в 2003 году до 0,005% в 2014 году», — добавляют в пресс-службе.
На пресс-конференции еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что это решение Еврокомиссии посылает четкий сигнал всем странам ЕС о том, что нельзя нарушать налоговое законодательство Союза.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против компании Apple из-за влияния на цену смартфонов на российском рынке. Поводом для расследования стало обращение гражданина, который сообщил об одинаковых ценах на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, у шестнадцати основных реселлеров.
ФАС выяснила, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, цены совпали и на другие модели смартфонов Apple.
Фото дня
Блог редакции
Перпендикулярная Карпова
Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска
Задолжавший рабочим более 60 млн «АвтоВАЗагрегат» признали банкротом
В КНДР публично казнили двух чиновников
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5126
-
Страшно и злободневно12542
-
Гуковские шахтеры6348
-
В Москве началась избирательная кампания2235
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22203
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12431
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
)))))))))))))))) Бывает...
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
бредит ... или (удалено модератором) просто ...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?113146
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной77181
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»73999
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий