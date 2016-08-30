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47 В Татарстане кандидата от «Яблока» попытались снять с выборов в Госдуму
В Верховный суд Татарстана поступило заявление руководителя республиканского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой об отмене регистрации ее соперника на выборах в Госдуму, специального корреспондента «Новой Газеты» Ирека Муртазина, являющегося кандидатом от партии «Яблоко».
Аргументация Бильгильдеевой такова: Муртазин при регистрации кандидатом в депутаты по Приволжскому одномандатному избирательному округу №26 частично скрыл сведения о своей судимости. Он указал, что имеет погашенную судимость по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды […] к какой-либо социальной группе» (в данном случае — к властям Татарстана), но не сообщил, что был осужден также по части 2 статьи 129 УК России «Клевета» (в отношении бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева).
Ирек Муртазин объясняет свои действия при регистрации тем, что вскоре после вынесения ему приговора статья «Клевета» была исключена из Уголовного кодекса РФ. Он полагает, что соперница из «Справедливой России» написала заявление в суд по просьбе неких влиятельных сил, опасающихся его популярности у избирателей.
В прошлом пресс-секретарь Минтимера Шаймиева, Муртазин уже несколько лет высказывает в СМИ и социальных сетях критическое отношение к властям Татарстана и обращает внимание на отсутствие в республике сколь-либо заметной оппозиции.
Верховный суд Татарстана рассмотрит заявление Рушании Бильгильдеевой 1 сентября.
Автор
Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»
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