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1783 Еврокомиссар назвал отставку Эрдогана главным условием вступления Турции в ЕС
Вопрос о вступлении Турции в Европейский союз не будет решен, пока Реджеп Тайип Эрдоган остается президентом страны. Такое мнение высказал еврокомиссар Гюнтер Эттингер в интервью немецкому изданию Bild.
«Этот вопрос, скорее всего, следует обсуждать после Эрдогана», — сказал он.
Эттингер добавил, что при сложившихся условиях вступление Турции в ЕС не является реалистичным ранее следующего десятилетия.
Гюнтер Эттингер является комиссаром Евросоюза по цифровой экономике и обществу, и его высказывания в области международных отношений являются его частным мнением.
В августе Анкара потребовала от Евросоюза определиться с датой отмены виз для турецких граждан. В противном случае Турция угрожает прекратить исполнять свои обязательства по урегулированию миграционной проблемы.
Решение об отмене визового режима для Турции стало частью договоренностей, достигнутых в марте относительно беженцев. Согласно договору, Турция соглашается принимать беженцев с Ближнего Востока, депортированных Евросоюзом, а в обмен на это ЕС ускорит процесс вхождения страны в союз.
В августе МИД Германии пригрозил Анкаре отменой переговоров о вступлении в ЕС. Критику вызвала перспектива возвращения смертной казни в Турции. О вероятном введении высшей меры власти страны заговорили после неудачной попытки военного переворота 15 июля.
Последний смертный приговор в Турции был вынесен в 1984 году. Официально смертную казнь отменили в 2004 году, чтобы ускорить вступлении страны в Евросоюз.
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