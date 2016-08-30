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Новости

1783 Еврокомиссар назвал отставку Эрдогана главным условием вступления Турции в ЕС

30.08.2016 Теги: ес, турция, эрдоган

Вопрос о вступлении Турции в Европейский союз не будет решен, пока Реджеп Тайип Эрдоган остается президентом страны. Такое мнение высказал еврокомиссар Гюнтер Эттингер в интервью немецкому изданию Bild.

«Этот вопрос, скорее всего, следует обсуждать после Эрдогана», — сказал он.

Эттингер добавил, что при сложившихся условиях вступление Турции в ЕС не является реалистичным ранее следующего десятилетия.

Гюнтер Эттингер является комиссаром Евросоюза по цифровой экономике и обществу, и его высказывания в области международных отношений являются его частным мнением.

В августе Анкара потребовала от Евросоюза определиться с датой отмены виз для турецких граждан. В противном случае Турция угрожает прекратить исполнять свои обязательства по урегулированию миграционной проблемы.

Решение об отмене визового режима для Турции стало частью договоренностей, достигнутых в марте относительно беженцев. Согласно договору, Турция соглашается принимать беженцев с Ближнего Востока, депортированных Евросоюзом, а в обмен на это ЕС ускорит процесс вхождения страны в союз.

В августе МИД Германии пригрозил Анкаре отменой переговоров о вступлении в ЕС. Критику вызвала перспектива возвращения смертной казни в Турции. О вероятном введении высшей меры власти страны заговорили после неудачной попытки военного переворота 15 июля.

Последний смертный приговор в Турции был вынесен в 1984 году. Официально смертную казнь отменили в 2004 году, чтобы ускорить вступлении страны в Евросоюз.


6 комментариев

3
Berty V , 30 августа 2016 в 16:22
Наивный Эттингер. Где это видано, чтобы диктатор и в отставку?
Эрдоган - это Турция. Турция - это Эрдоган. Только вперёд ногами. Или в обнимку с черенком от лопаты.
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4
Jochan Klauer , 30 августа 2016 в 16:32
Странный заголовок у новости. Текст статьи говорит о другом - «Этот вопрос, скорее всего, следует обсуждать после Эрдогана», — сказал он.
Где речь идет об отставке?
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1
bob benk , 30 августа 2016 в 17:07
Эттингер имел ввиду,если турки хотят в ЕС,то пустъ убирают своего диктатора.
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-3
в р , 30 августа 2016 в 17:17
Эттингер имел ввиду,если турки хотят в ЕС,то пустъ убирают своего диктатора.

А это не имеет никакого значения-чего там хотят турки, или чего не хотят.Их хоть с Эрдоганом, хоть без Эрдогана никто в ЕС никогда не примет, как кстати и Украину.Об этом Виктор Черномырдин ещё 20 лет назад говорил.
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1
Ирина Черненко , 30 августа 2016 в 17:33
в р , 30 августа 2016 в 17:17
...А это не имеет никакого значения-чего там хотят турки, или чего не хотят.Их хоть с Эрдоганом, хоть без Эрдогана никто в ЕС никогда не примет, как кстати и Украину.Об этом Виктор Черномырдин ещё 20 лет назад говорил.
-------------------
Не знала и даже не подозревала, что Виктор Черномырдин - пророк (?!!)... ))
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1
рима гарайшина , 30 августа 2016 в 17:25
Вероятно, нужны были только разговоры о вступлении. Потому что его хотят все, у кого есть родня в Европе, таких в Турции много. Трудно представить, что этот господин действительно согласился бы на неизбежное в таком случае распространение европейского мировоззрения среди своих избирателей. Этих избирателей нам недавно показали. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань .
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