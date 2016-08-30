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Новости

2026 В Узбекистане отменили празднования по случаю Дня независимости

30.08.2016 Теги: президент, узбекистан

Правительство Узбекистана отменило официальные мероприятия по случаю Дня независтимости в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам источника в правительстве, на который ссылается корпорация, причины отмены торжеств, которые должны были состояться 1 сентября, неизвестны.

РБК попытался уточнить информацию в пресс-службе министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, где, в свою очередь, изданию сообщили, что пока «не понятно, будет ли праздник отменен или нет».

«Начальник управления ждет собрания, на котором будет понятно, будет ли отменен праздник или нет. И если все-таки отменен — назовут причины», — сообщили РБК в пресс-службе.

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В понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.

Ранее дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Таким образом, она подтвердила слухи о госпитализации президента Узбекистана, которые появились в минувшее воскресенье.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.


6 комментариев

5
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 16:50
Многие сейчас с грустью сейчас решают задачку 79-64=15....
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3
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 16:53
уверен , что "64" имеет несколько запасных , поскольку является весьма удачным проектом для эксплуатации ресурсов огромной страны в интересах небольшого круга лиц ...
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6
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 17:08
В Узбекистане отменили празднования по случаю Дня независимости и на ташкентском ТВ — сплошной танец маленьких верблюдов (с)....
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0
ашим .н , 30 августа 2016 в 17:00
Так,ни с того ни с сего песенка вспомнилась-Вот пуля пролетела и ага...
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7
Сергей Кравченко , 30 августа 2016 в 17:02
Мужик читает газету с траурной рамкой на странице. Второй подходит с вопросом: "Ну? Да?". Тот отвечает "Не... Каримов."
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-1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 30 августа 2016 в 17:36
..свобода женщин востока (двух - на выбор) в действии..
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