Правительство Узбекистана отменило официальные мероприятия по случаю Дня независтимости в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам источника в правительстве, на который ссылается корпорация, причины отмены торжеств, которые должны были состояться 1 сентября, неизвестны.

РБК попытался уточнить информацию в пресс-службе министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, где, в свою очередь, изданию сообщили, что пока «не понятно, будет ли праздник отменен или нет».

«Начальник управления ждет собрания, на котором будет понятно, будет ли отменен праздник или нет. И если все-таки отменен — назовут причины», — сообщили РБК в пресс-службе.

В понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.

Ранее дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Таким образом, она подтвердила слухи о госпитализации президента Узбекистана, которые появились в минувшее воскресенье.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.