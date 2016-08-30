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44 Новикомбанк отчитался по итогам первого полугодия 2016 г.
Новикомбанк опубликовал официальную отчетность за первое полугодие 2016 года на основе международных стандартов финансовой отчетности, сообщает ТАСС.
«Финансовые результаты банковской группы Новикомбанка отражают ее сосредоточенность на вопросах, касающихся формирования стратегии долгосрочного развития, пересмотра кредитной политики, повышения качества процедур управления рисками, а также мероприятий, связанных с докапитализацией», — отмечают представители банка.
Банковская группа повысила требования к финансовому положению заемщиков и предоставляемому ими обеспечению. Сотрудничество с рядом клиентов, не удовлетворяющих подобным требованиям, было прекращено, задолженность таких заемщиков после погашения в установленные сроки не рефинансировалась, в связи с чем и произошло снижение кредитного портфеля банковской группы.
Тем не менее, валовые процентные доходы по отношению к первому полугодию 2015 года, выросли на 7%, превысив 12,9 млрд руб. Рост наблюдается и на уровне показателя чистого процентного дохода, увеличившегося на 13% до 4,5 млрд руб. Общие результаты деятельности банковской группы в значительной мере определялись формированием резервов на возможные потери по ссудной задолженности заемщиков. Отчисления, осуществленные на эти цели, составили 13,7 млрд руб., в результате чего показатель покрытия резервами увеличился до величины, близкой к 32% от общего кредитного портфеля. При этом по сравнению со второй половиной 2015 года отчисления в резервы снизились в 2 раза.
В то же время ГК «Ростех», консолидировавшая 100% акций Новикомбанка, предоставляет банковской группе необходимую поддержку и продолжает осуществлять инвестиции в ее капитал. На протяжении отчетного периода Корпорация выкупила акции Новикомбанка на сумму 1,6 млрд руб. и предоставила банку безвозмездное финансирование в размере 8 млрд руб. Программа докапитализации Новикомбанка, общий объем которой по согласованию с ГК «Ростех» определен в размере 45 млрд руб., будет завершена до конца года.
Ликвидные активы на отчетную дату равнялись 93,1 млрд руб., при этом весь портфель ценных бумаг свободен от обременений, связанных со сделками репо. В течение отчетного периода Новикомбанк погасил находившиеся в обращении облигации на общую сумму 5,6 млрд руб. и собственные векселя на общую сумму 284,3 млн долларов США.
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