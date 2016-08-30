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Новости

1422 Яшин представил доклад о связях «Единой России» с преступностью

30.08.2016 Теги: яшин


Илья Яшин. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Оппозиционный политик Илья Яшин в своем докладе «Партия Криминальная Россия» собрал сведения об уголовных делах против губернаторов и других высокопоставленных членах «Единой России»: деле губернатора Коми Гайзера, деле банды Цапков, чья банда оказалась связана с тогдашним губернатором Краснодарского края Ткачевым, а Сергей Цапок даже был на инаугурации президента Медведева, деле бывшего губернатора Брянской области Николая Денина и многие другие случаи. 

«Может сложиться впечатление, что правоохранители работают эффективно: возбуждаются же дела, и эти люди оказываются за решеткой. Это ошибочное впечатление. В России нет и не было системной борьбы с криминалом во власти. Уголовные дела возбуждаются только тогда, когда на место у бюджетной кормушки претендуют более влиятельные хищники», — отметил Яшин.

В докладе упоминаются и не осужденные члены «Единой России»: в частности, Владислав Резник. Он является фигурантом масштабного расследования в Испании, сообщается в докладе, его связывают с Малышевской ОПГ.

Яшин утверждает, что среди источников были представители правоохранительных органов, которые считают, что им не дают работать, а уголовные дела не доводятся до конца. Все подтверждающие документы создатели готовы при необходимости представить в суде, если фигуранты доклада подадут иски.

Актуальность доклада обусловлена избирательной кампанией, отметил Яшин. Он собирается ездить с презентацией доклада по регионам. Полтора десятка кандидатов от разных партий — от «Парнаса» до КПРФ — уже попросили у Яшина доклад, чтобы использовать материалы в своей агитации. Особенно активно заинтересовалась оппозиция в тех регионах, где были заведены громкие уголовные дела против единороссов.

Доклад напечатан тиражом в 20 тысяч экземпляров. Доклады о деятельности власти с нулевых годов готовил Борис Немцов. После его убийства в 2015 году традицию продолжил его друг и соратник Яшин. Он выпустил уже три доклада: предыдущие были посвящены войне в Украине и режиму Рамзана Кадырова в Чечне.


14 комментариев

1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 16:48
если страна ведет себя как неадекватный бандит - то криминал в "вертикали власти" - это нормально ...
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5
Сергей Булавский , 30 августа 2016 в 16:58
А "Единая Россия" прокомментировала, что всё это давно всем известно и в докладе "нет для нас ничего нового" - дословная цитата! Им доклад в глаза - и всё божия роса! Прелесть что за партия! Неописуемое бесстыдство!
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0
Юрий (Минск) , 30 августа 2016 в 17:44
А что для Вас нового в докладе ?
Доклад - систематизированные факты из Интернета.
Вот Навальный сам раскапывает новые дела и реально борется с коррупцией, а здесь - одна видимость.
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3
Юрий . , 30 августа 2016 в 16:56
Российские ОПГ, в законе и не в законе, живите дружно, ведь у вас один на всех Крестный отец!
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2
Максим Инь , 30 августа 2016 в 17:06
Так про это еще Политковская писала...Никому это, к сожалению, не интересно.
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3
bob benk , 30 августа 2016 в 17:11
Конечно ничего нового,власть в России всегда была преступной...Все давно к этому привыкли.
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-2
ашим .н , 30 августа 2016 в 17:16
власть в России всегда была преступной...

Просто детский стишок- "А что под носом у тебя?Смотри такая же сопля"
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3
ашим .н , 30 августа 2016 в 17:12
"Безумству храбрых поем мы песню!"

Храни вас Бог.
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0
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 17:21
...и прослушать это не мешает многим россиянам.
тут подавай-неподавай в суд на такой доклад - у любого суда судилка сломается (!)
(вот-вот крыски побегут)
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0
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 17:39
TCHISTIAKOV BORIS , 30 августа 2016 в 17:21
...и прослушать это не мешает многим россиянам.//

А дорогие россияне послушают и скажут: - Ну и что. Во всём мире так...
Говорю это по собственному опыту, когда пыталась раскрыть глаза людям на безобразия, которые творятся в стране за их деньги.
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1
Анатолий Тарасов , 30 августа 2016 в 17:29
Так это и без доклада было ясно
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-2
bob benk , 30 августа 2016 в 17:38
Анатолий Тарасов , 30 августа 2016 в 17:29
Так это и без доклада было ясно
*****************
Не всем..
86% - ничего не ясно...
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0
VIKTOR Иванов , 30 августа 2016 в 17:42
Языком молоть — не мешки ворочать
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0
Алекс Ковалев , 30 августа 2016 в 17:35
Странно, а где "дежурные патриоты" (рассказали бы о преступниках во власти в США, Соединенном Королевстве и Украине), неужели правда на агитационных звонках.
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