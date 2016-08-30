

Илья Яшин. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Оппозиционный политик Илья Яшин в своем докладе «Партия Криминальная Россия» собрал сведения об уголовных делах против губернаторов и других высокопоставленных членах «Единой России»: деле губернатора Коми Гайзера, деле банды Цапков, чья банда оказалась связана с тогдашним губернатором Краснодарского края Ткачевым, а Сергей Цапок даже был на инаугурации президента Медведева, деле бывшего губернатора Брянской области Николая Денина и многие другие случаи.

«Может сложиться впечатление, что правоохранители работают эффективно: возбуждаются же дела, и эти люди оказываются за решеткой. Это ошибочное впечатление. В России нет и не было системной борьбы с криминалом во власти. Уголовные дела возбуждаются только тогда, когда на место у бюджетной кормушки претендуют более влиятельные хищники», — отметил Яшин.

В докладе упоминаются и не осужденные члены «Единой России»: в частности, Владислав Резник. Он является фигурантом масштабного расследования в Испании, сообщается в докладе, его связывают с Малышевской ОПГ.

Яшин утверждает, что среди источников были представители правоохранительных органов, которые считают, что им не дают работать, а уголовные дела не доводятся до конца. Все подтверждающие документы создатели готовы при необходимости представить в суде, если фигуранты доклада подадут иски.

Актуальность доклада обусловлена избирательной кампанией, отметил Яшин. Он собирается ездить с презентацией доклада по регионам. Полтора десятка кандидатов от разных партий — от «Парнаса» до КПРФ — уже попросили у Яшина доклад, чтобы использовать материалы в своей агитации. Особенно активно заинтересовалась оппозиция в тех регионах, где были заведены громкие уголовные дела против единороссов.

Доклад напечатан тиражом в 20 тысяч экземпляров. Доклады о деятельности власти с нулевых годов готовил Борис Немцов. После его убийства в 2015 году традицию продолжил его друг и соратник Яшин. Он выпустил уже три доклада: предыдущие были посвящены войне в Украине и режиму Рамзана Кадырова в Чечне.