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153 Росавиация назвала дату вылета первых чартерных рейсов в Турцию
Первые чартерные рейсы в Турцию полетят 3 сентября. Об этом сообщает Росавиация. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства.
Первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию будут выполнены 3 сентября по маршруту Ростов-на-Дону — Анталья и по маршруту Москва — Анталья.
Федеральное агентство воздушного транспорта согласовало первые заявки российских авиакомпаний Azur Air, Nordwind и I Fly на выполнение чартерных пассажирских перевозок в Турцию.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.
27 августа стало известно, что Росавиация начала принимать заявки российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.
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