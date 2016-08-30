Первые чартерные рейсы в Турцию полетят 3 сентября. Об этом сообщает Росавиация. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства.

Первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию будут выполнены 3 сентября по маршруту Ростов-на-Дону — Анталья и по маршруту Москва — Анталья.

Федеральное агентство воздушного транспорта согласовало первые заявки российских авиакомпаний Azur Air, Nordwind и I Fly на выполнение чартерных пассажирских перевозок в Турцию.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

27 августа стало известно, что Росавиация начала принимать заявки российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.