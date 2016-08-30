В ДНР рассказали об отправке Киевом в Донбасс трех женщин-«террористок»...

Фото одной из «украинских террористок» публиковала «Комсомольская правда» в статье про любовь

«Донецкое агентство новостей» — официальный ресурс сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики — опубликовало заметку, в которой сообщалось, что официальный Киев «перебросил в зону конфликта в Донбассе террористическую группу в составе трех человек с целью проведения терактов». Заметка проиллюстрирована фотографиями трех женщин.

Авторы утверждают, что опознали двух из трех женщин: Анну Тарасюк и Мирославу Климчук.

Информацию «Донецкого агентства новостей» уже перепечатали российские ресурсы, в частности, Lenta.ru и Life.

«Новая газета» обнаружила, что фотографию женщины, которую ДАН называет «Анной Тарасюк», ранее уже публиковали российские СМИ, только тогда журналисты называли ее Татьяной Цыкиной. Материал от 24 августа 2016 года с точно такой же фотографией вышел в «Комсомольской правде Урал» под заголовком: «Девушка из Нижнего Тагила спасла парня, бросившего вызов "Правому сектору" (организация запрещена в России — ред.). И позвала в Россию».

Согласно публикации, некий Сергей Данченко, уроженец юго-востока Украины, организовавший вместе с товарищами «небольшую группу из местных мужиков» для борьбы с «Правым сектором», «по уши влюбился в симпатичную блондинку Татьяну» из Нижнего Тагила, с которой познакомился в соцсетях, и уехал к ней.

Вторая девушка, которую в заметке «Донецкого агентства новостей» называют Мирославой Климчук, мелькала на фотографии лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша в январе 2015 года, когда он с ранением попал в больницу.

Фотографию третьей девушки опубликовало агентство Reuters еще в 2014 году. Ее имя агентство не называет, однако сообщает, что она является украинской военнослужащей. Фото было сделано в Горловке 18 сентября 2014 года.