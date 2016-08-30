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Новости

1615 В ДНР рассказали об отправке Киевом в Донбасс трех женщин-«террористок»

Фото одной из «украинских террористок» публиковала «Комсомольская правда» в статье про любовь

30.08.2016 Теги: днр, донбасс

«Донецкое агентство новостей» — официальный ресурс сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики — опубликовало заметку, в которой сообщалось, что официальный Киев «перебросил в зону конфликта в Донбассе террористическую группу в составе трех человек с целью проведения терактов». Заметка проиллюстрирована фотографиями трех женщин.

Авторы утверждают, что опознали двух из трех женщин: Анну Тарасюк и Мирославу Климчук. 

Информацию «Донецкого агентства новостей» уже перепечатали российские ресурсы, в частности, Lenta.ru и Life.

«Новая газета» обнаружила, что фотографию женщины, которую ДАН называет «Анной Тарасюк», ранее уже публиковали российские СМИ, только тогда журналисты называли ее Татьяной Цыкиной. Материал от 24 августа 2016 года с точно такой же фотографией вышел в «Комсомольской правде Урал» под заголовком: «Девушка из Нижнего Тагила спасла парня, бросившего вызов "Правому сектору" (организация запрещена в России — ред.). И позвала в Россию».

Согласно публикации, некий Сергей Данченко, уроженец юго-востока Украины, организовавший вместе с товарищами «небольшую группу из местных мужиков» для борьбы с «Правым сектором», «по уши влюбился в симпатичную блондинку Татьяну» из Нижнего Тагила, с которой познакомился в соцсетях, и уехал к ней.

Вторая девушка, которую в заметке «Донецкого агентства новостей» называют Мирославой Климчук, мелькала на фотографии лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша в январе 2015 года, когда он с ранением попал в больницу.

Фотографию третьей девушки опубликовало агентство Reuters еще в 2014 году. Ее имя агентство не называет, однако сообщает, что она является украинской военнослужащей. Фото было сделано в Горловке 18 сентября 2014 года.


15 комментариев

8
Андерсен Житомирский , 30 августа 2016 в 18:24
Тяжело в ополчении-легко в гробу.
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11
Konst Konst , 30 августа 2016 в 18:24
Жаль, нужно было отправить 100 террористок. "Комсомолка" в своем дурном репертуаре.
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0
Юрий . , 30 августа 2016 в 19:30
Кому "террористы", а кому и герои-партизаны, уничтожающие оккупантов и их пособников в тылу врага.
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1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 18:25
а однажды .... http://www.rosbalt.ru/ukraina/...
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6
ашим .н , 30 августа 2016 в 18:26
"Антонио идет грабить банк! Да поможет ему святой Люченцио!"
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9
Konst Konst , 30 августа 2016 в 18:30
«Новая газета» обнаружила, что фотографию женщины, которую ДАН называет «Анной Тарасюк», ранее уже публиковали российские СМИ, только тогда журналисты называли ее Татьяной Цыкиной, она же Анна де Бейль, леди Кларик, Шарлотта Баксон, Баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер и леди Винтер.

Эдуард Басурин опять упоролся грибами не по сезону, и начал глючить. Скоро пойдут негры из НАТО.
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2
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 18:34
ДАН - это "навоз" по вражески-англосацки. Еще у Пайтонов, помню, шутка была в одном скетче: "Что это такое - коричневое и звучит, как колокол? Даннн!" Там еще разные неприятные личности, в том числе шахтеры, толпой вваливались без приглашения к одной парочке в дом, убивали хозяина и рождественские гимны пели.
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3
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 18:57
В ДНР рассказали об отправке Киевом в Донбасс трех женщин-«террористок»...
Это к вопросу о нормандском формате....
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2
Вадим Галенский , 30 августа 2016 в 18:57
В ДНР рассказали об отправке Киевом в Донбасс трех женщин-«террористок».
********************
Угу , на них будут пояса "шахидок" и с криками : " - Москаляку на гиляку ! " , они бросяться обниматься с Захарченко . Чой-то Басурин потерял писательскую фантазию , раньше у него каждый день ДАП и Пески брали , потом он рассказывал ОБСЕ что Марьинка с 2014 года "ДНРовская" и это не "гвардия ЛуганДона" наступала на Марьинку , а укрофашисты и которых геройски разгромили под Марьинкой , но потом "оплаченцы" отступили , потому как они добрые и пушистые ! Басурин по теме "Венских сказок" не уступает "Стрелкову" , с его убитыми американскими танкистами , "негроидной рассы" .
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1
kazys gumbaravicius , 30 августа 2016 в 19:01
Маленкая ошибочка 3 женщин террористок и 5 детей младенцев. Боитесь
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1
сергей валитов , 30 августа 2016 в 19:10
А , я уж подумал , ислам приняли в Украине ....кисель тв и соловей тв ещё не показали фото ?
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2
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 19:11
... и скольких мальчиков прибили к доске объявлений у военкомата в Киеве в честь отправки этой женской диверсионной группы ?
надо ведь ....
потом днрлнрчане обижаются - их называют закончеными отморзками.
всем надо учитья - как выбивать из кремля денежки россиян (которых для них "нет"!)! (разве, северную корею этот самоназваный кровавый балаган не напоминает ?)
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