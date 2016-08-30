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Новости

2881 Кремль сообщил об отмене трехсторонней встречи Путина, Меркель и Олланда на G20

30.08.2016 Теги: меркель, олланд, путин

Трехсторонняя встреча лидеров России, Франции и Германии не состоится в рамках саммита «большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

«В начале было условлено провести трехстороннюю встречу, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, путь дальнейшего сотрудничества в рамках нормандского формата, минского процесса, но потом наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи», — сказал он.

Так, 4 сентября состоится встреча президента России Владимира Путина с лидером Франции Франсуа Олландом.

«Что касается встречи с Меркель, то мы сейчас согласовываем время этой встречи, и, очевидно, что она состоится 5 сентября», — добавил Ушаков.

Помощник президента отметил, что главной темой обеих встреч будет ситуация на Украине.

По словам Ушакова, в Ханчжоу не состоится встреча лидеров нормандского формата.

«Вы же знаете историю. Украина не является членом «двадцатки», но Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом в Ханчжоу, чтобы провести заседание нормандского формата на высшем уровне», — пояснил он.

«Эта встреча не была согласована, а после известных событий в Крыму наш президент четко заявил о своем отношении к такому возможному контакту. Мы отказалась даже рассматривать такую перспективу», — уточнил Ушаков.

Ранее во вторник Франсуа Олланд и Ангела Меркель провели телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Французский президент призвал к скорейшей организации новой встречи в Нормандском формате с участием четырех глав государств.

На сайте Кремля в это же самое время появилось сообщение, что Владимир Путин «привлек внимание партнёров к грубой провокации украинской стороны, направившей в начале августа на территорию Российской Федерации группу диверсантов для совершения терактов».

Напомним, в последний раз Олланд, Меркель, Порошенко и Путин встречались 2 октября 2015 года в Париже.


15 комментариев

0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 30 августа 2016 в 18:00
...чевой-та неудивительно
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3
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 18:03
Кто бы сомневался, что не состоится, если в РФ начали проверять министерства и ЦБ на готовность к работе в военное время....
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0
Кот Сибирский , 30 августа 2016 в 19:18
ДОКТОР ОЛЬГА , 30 августа 2016 в 18:03
не в этом дело. украина решила, что кое кого, давненько не возили мордой об стол, в нормандском формате! россия, понимая не сложный замысел процедуры на полях саммита, устроила обструкцию украинскому президенту, правда, не на прямую, а ссылаясь на более чем сомнительные события на крымском перешейке.
европейцы не стали подыгрывать кремлю в его дешёвеньком желании "оттоптаться" на соседях, хотя на процедуру фейс энд тейбл они вроде были настроены. тейбл, понятно китайский, а чей фейс, то же понятно.
в итоге:
двусторонние встречи, никак не ассоциируются с нормандским форматом, в котором порошенко выставлен за дверь, а кремлю, пока, удалось избежать сценария фейсом об тейбл коннектед!
в общем, все при своих!
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2
Юрий . , 30 августа 2016 в 18:03
А зачем ему встречаться? В подвалах Ново-Огарево запас "хамонов" и "пармезанов" большой, охрана надежная, ну а вы там, снаружи его забора, эти, как их, россияне, держитесь уж как нибудь... Главное, не прекращайте сыпать соль на раны Украины...
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5
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 18:05
пришло понимание , что любые переговоры с Путиным - пустая трата времени .... поэтому пусть политики помолчат , а санкции поговорят ...
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4
vlad celler , 30 августа 2016 в 18:06
Стесняюсь спросить....А вот это..

............. но потом наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи», — сказал он....

Это какие такие "наши коллеги" ? Кто такие будут ?

Надо ли все это понимать,как зверскую победу российской дипломатии и лично нашего дорогого...кхе-кхе....Владимир Владимировича ?
Кто кого нагнул-то ?
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3
Анатолий Прокопьев , 30 августа 2016 в 18:10
Ни одной задачи этот нормандский формат не решил.. Пустопорожняя болтовня..
Есть решение ГА ООН и от этого надо исходить.. Надо раз и навсегда решить, что делать со страной, которая совершила акт агрессии и аннексии.. Никаких встреч с главой такого государства, никаких контактов - ни спортивных, ни научных, ни в области образования, пока страна не устранит причину изоляции.. А то такой формат, сякой, уговоры, встречи..
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1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 18:34
да не совсем так , Анатолий ! - Вы видите только происходящее на переднем плане , а используя идиотскую политику Кремля в мире - многие страны отлично зарабатывают на этом ...Россия потихоньку теряет рынки сбыта своих углеводородов - а значит , вне биржевых площадок все эти ништяки вынуждена продавать дешевле рыночной цены ... многие страны играют в игру под названием "друзья и союзники России" , тоже имея от этого немалый профит ... вот в следующем году грядет рекордное погашение Россией своего внешнего корпоративного долга ,- так денег на это нет , а вот интересные активы у России есть ( ну это пока) ...
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1
Кот Сибирский , 30 августа 2016 в 19:23
похоже на горизонте маячит программа "нефть в обмен на продовольствие".
хороша перспективка. опять всех переиграли.
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0
ашим .н , 30 августа 2016 в 18:35
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ , 30 августа 2016 в 18:10

Северо-Корейский лидер,очень сильно страдает от этого.
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2
Александр из Винницы , 30 августа 2016 в 18:20
эх, ище бы с пол года-год подготовки и маринования санкциями, но ниче мы неплохо за 2 года зубы отрастили, посмотрим чья возьмет.
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0
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 18:42
Ну отож, на родине-та я, думает небось, первый парень на деревне, пуп земли - а на саммите так, какой-то рядовой полюс многополярного миру.
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0
сергей валитов , 30 августа 2016 в 19:14
интересно , куда в этот раз поставят ввп на фото....или может в угол ?
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0
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 19:21
понятное дело - занят двумя войнами (и "чичас - не до базару") - так мощно вляпавшись ...
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