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2881 Кремль сообщил об отмене трехсторонней встречи Путина, Меркель и Олланда на G20
Трехсторонняя встреча лидеров России, Франции и Германии не состоится в рамках саммита «большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
«В начале было условлено провести трехстороннюю встречу, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, путь дальнейшего сотрудничества в рамках нормандского формата, минского процесса, но потом наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи», — сказал он.
Так, 4 сентября состоится встреча президента России Владимира Путина с лидером Франции Франсуа Олландом.
«Что касается встречи с Меркель, то мы сейчас согласовываем время этой встречи, и, очевидно, что она состоится 5 сентября», — добавил Ушаков.
Помощник президента отметил, что главной темой обеих встреч будет ситуация на Украине.
По словам Ушакова, в Ханчжоу не состоится встреча лидеров нормандского формата.
«Вы же знаете историю. Украина не является членом «двадцатки», но Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом в Ханчжоу, чтобы провести заседание нормандского формата на высшем уровне», — пояснил он.
«Эта встреча не была согласована, а после известных событий в Крыму наш президент четко заявил о своем отношении к такому возможному контакту. Мы отказалась даже рассматривать такую перспективу», — уточнил Ушаков.
Ранее во вторник Франсуа Олланд и Ангела Меркель провели телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Французский президент призвал к скорейшей организации новой встречи в Нормандском формате с участием четырех глав государств.
На сайте Кремля в это же самое время появилось сообщение, что Владимир Путин «привлек внимание партнёров к грубой провокации украинской стороны, направившей в начале августа на территорию Российской Федерации группу диверсантов для совершения терактов».
Напомним, в последний раз Олланд, Меркель, Порошенко и Путин встречались 2 октября 2015 года в Париже.
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