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571 В Узбекистане опровергли полную отмену празднований Дня независимости
Празднования Дня независимости Узбекистана пройдут в сокращенном формате. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя организационного комитета по проведению мероприятий.
«31 августа и 1 сентября в республике состоятся мероприятия, посвященные 25-й годовщине независимости, за исключением торжественного концерта, который по традиции устраивается на одной из центральных площадей столицы с участием главы государства», — сказал собеседник агентства.
По словам представителя оргкомитета, 1 сентября в Ташкенте и других городах и селах страны пройдут массовые народные гуляния и концерты, которые завершатся праздничным фейерверком.
Ранее «Би-би-си» со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана сообщило об отмене официальных мероприятий по случаю Дня независтимости в стране.
В понедельник СМИ сообщили, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.
Ранее дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Таким образом, она подтвердила слухи о госпитализации президента Узбекистана, которые появились в минувшее воскресенье.
Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.
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