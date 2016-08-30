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Новости

403 Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

30.08.2016 Теги: водка, минфин, цены

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку. Соответствующий проект размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно проекту, минимальная цена на водку должна вырасти на 7 рублей, то есть до 197 рублей за 0,5 л. Оптовую цену министерство также предлагает повысить со 165 до 177 рублей. Закупочная цена вырастет на 6 рублей, до 180 рублей.

Проект пока находится на стадии публичных обсуждений.

Повышенная минимальная цена на водку в России начала действовать с июня. Тогда стоимость водки поднялась со 185 до 190 рублей за полулитровую бутылку.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются государством с 2009 года как мера борьбы с производством контрафактного алкоголя. Все это время, за исключением 2015 года, цены на водку только поднимались. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей, с 1 августа — до 220 рублей. 

С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей. Такое решение было принято после выступления президента Владимира Путина на заседании Госсовета, который заявил, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления суррогатов.


16 комментариев

5
Александр Коваленко , 30 августа 2016 в 19:02
На святое позарились!
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-1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 19:15
этикетки нынче стало ну очень дорого печатать ...
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2
mudrlant mudrlant2 , 30 августа 2016 в 19:26
Не позарились, а покушаются.
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3
сергей валитов , 30 августа 2016 в 19:07
А , я думаю , что везде реклама самогонных аппаратов возбудилась ....да , куда же завёл нас кремль ...
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5
Анатолий Тарасов , 30 августа 2016 в 19:09
Купили самогонный аппарат и плевать хотели на потуги минфина.
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2
ашим .н , 30 августа 2016 в 19:11
Хорошая у людей профессия- проектант цены на водку. Эх говорила мне мама-учись сынок,учись.
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0
Вадим Галенский , 30 августа 2016 в 19:15
Какая цена на водку , многих россиян уже не интересует , они бы больше беспокоились если бы поднялась цена на "Боярышник" или "Стекломой" .
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2
Александр Бердников , 30 августа 2016 в 19:18
Это такая изысканная форма политического самоубийства перед выборами? Или по плану после директивы Минфина должен появиться Владимир Владимирович Путин I, весь в белом, и отечески поправить своих нерадивых бояр?

Боюсь, ни дальнобойщиков, ни фермеров, ни автовазовцев этот водевиль голосовать за ЕР не заставит. Одна надежда на учителей, сидящих в избирательных комиссиях. Да и то, после откровений премьер-министра, возможны варианты.

Хотя, возможно, всё гораздо проще. Не исключено, что Резервный фонд УЖЕ кончился. А то, что вывешивает на своём сайте Минфин --- это расписки Сечина, Ротенбергов и прочих друзей президента, которые Минфин почему-то считает деньгами. И теперь ребята собираются эвакуироваться на пляжи Майями, не дожидаясь выборов.
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0
Виктор Дремов , 30 августа 2016 в 19:25
Передайте Ильичу нам и десять по плечу. Продолжаем бороться с допингом на государственном уровне.
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1
Ашот Ибрагимов , 30 августа 2016 в 19:35
Виктор Дремов , 30 августа 2016 в 19:25
Продолжаем бороться с допингом на государственном уровне.

==
Угу. Тем более,что с Владимир Владимировичем не согласовали это…А он ,как известно, выступает за то, что бы подведомственный ему народ потреблял качественный продукт… Да и выборы на носу…
А с другой стороны, ведь если ОН не поддержит инициативу по наполнению бюджета таким способом, то что будет?
Возликует ведь народ, почувствовав заботу повелителя? Поддержка всенародная будет процентов 90….
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0
Вася Иванов , 30 августа 2016 в 19:25
Только вчера написал, что вложения в водку в России самый надежный метод сбережения накоплений. -))))

"Товарищ, не неси деньги в банк, скупайте впрок продукцию ликероводочных заводов. "

НОВОСТИ: Почти половина россиян назвали состояние экономики удовлетворительным
28 августа 2016 в 13:40 Также социологи ФОМ выяснили, что почти каждый второй россиянин (49%) считает банковские вклады невыгодным способом вложения денег.
----
Самое выгодное вложение в России - это водка.
1. правительство регулярно поднимает на нее отпускные цены независимо от состояния экономики, и реальных доходов основной массы россиян.
2. продукт долго хранится, не меньше чем золото. при том с годами его масса и миллилитры не испаряются.
3. ликвидность вложения находится в обратной зависимости к уровню жизни и доходам - чем хуже живется, тем потребление растет вне зависимости от стоимости литра.

4. Единственный минус - физическая объемность вложений - необходимо место хранения, но при наличии дачного участка проблема решаема.

В уездных городах таксисты поднимают по 40 тыс. на развозе по ночам водки всем желающим, несмотря на запрет торговли. И это без долгосрочных инвестиций - днем купил, ночью продал после запрета в 22.00.
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0
Motors59 1 , 30 августа 2016 в 19:50
Вы забыли добавить,что чем дольше срок хранения напитка,тем его вкусовые качества заметно улучшаются.В прошлом году теща угощала водкой 1996 года рождения,она ее закупила в свое время по случаю и потом расчитывалась со слесарями,грузчиками и т.д.Так вот нам она ее ставить не хотела,я вам говорит свежей поставлю,но я настоял и не пожалел,водка имела легкий аромат ванили ,горечи вообще не ощущалось.Говорю теще:бабушка знаете сколько такая водка сейчас стоит?Пару сотен и не рублей,так что больше ее никому не давайте,лучше я вам на это дело в магазине куплю.
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1
Скорпион 81 , 30 августа 2016 в 19:29
Теперь стекломой будет в моде
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0
Вася Иванов , 30 августа 2016 в 19:30
-
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