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403 Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку. Соответствующий проект размещен на портале regulation.gov.ru.
Согласно проекту, минимальная цена на водку должна вырасти на 7 рублей, то есть до 197 рублей за 0,5 л. Оптовую цену министерство также предлагает повысить со 165 до 177 рублей. Закупочная цена вырастет на 6 рублей, до 180 рублей.
Проект пока находится на стадии публичных обсуждений.
Повышенная минимальная цена на водку в России начала действовать с июня. Тогда стоимость водки поднялась со 185 до 190 рублей за полулитровую бутылку.
Минимальные цены на водку в России устанавливаются государством с 2009 года как мера борьбы с производством контрафактного алкоголя. Все это время, за исключением 2015 года, цены на водку только поднимались. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей, с 1 августа — до 220 рублей.
С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей. Такое решение было принято после выступления президента Владимира Путина на заседании Госсовета, который заявил, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления суррогатов.
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