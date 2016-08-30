Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку. Соответствующий проект размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно проекту, минимальная цена на водку должна вырасти на 7 рублей, то есть до 197 рублей за 0,5 л. Оптовую цену министерство также предлагает повысить со 165 до 177 рублей. Закупочная цена вырастет на 6 рублей, до 180 рублей.

Проект пока находится на стадии публичных обсуждений.

Повышенная минимальная цена на водку в России начала действовать с июня. Тогда стоимость водки поднялась со 185 до 190 рублей за полулитровую бутылку.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются государством с 2009 года как мера борьбы с производством контрафактного алкоголя. Все это время, за исключением 2015 года, цены на водку только поднимались. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей, с 1 августа — до 220 рублей.

С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей. Такое решение было принято после выступления президента Владимира Путина на заседании Госсовета, который заявил, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления суррогатов.