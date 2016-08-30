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Новости

53 Турецкий прокурор бежал в Грецию

30.08.2016 Теги: греция, политическое убежище, турция

Турецкий прокурор запросил политическое убежище в Греции. Об этом сообщает информационный ресурс острова Хиос astraparis.gr.

По данным СМИ, 50-летний прокурор прибыл на греческий остров во вторник в группе сирийских беженцев и попросил предоставить ему политическое убежище.

Позднее турецкого прокурора доставили в уголовный суд Хиоса, где предъявили обвинения в незаконном въезде в страну.

Судье он пояснил, что сразу же после попытки госпереворота в Турции скрывался и не имел каких-либо контактов с семьей, опасаясь, что его ждет судьба тысяч других судей и прокуроров, которых режим Эрдогана заключил в тюрьму.

Греческий суд приговорил прокурора к лишению свободы на месяц с отсрочкой приговора на три года. На данный момент служба предоставления убежища проводит с ними интервью.

Ранее сообщалось, что власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

Попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника. 


1 комментарий

0
ашим .н , 30 августа 2016 в 19:50
А Крымские прокуроры(в полном составе?) сбежали не отрывая задницу от своих кресел.О как!
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