Турецкий прокурор запросил политическое убежище в Греции. Об этом сообщает информационный ресурс острова Хиос astraparis.gr.

По данным СМИ, 50-летний прокурор прибыл на греческий остров во вторник в группе сирийских беженцев и попросил предоставить ему политическое убежище.

Позднее турецкого прокурора доставили в уголовный суд Хиоса, где предъявили обвинения в незаконном въезде в страну.

Судье он пояснил, что сразу же после попытки госпереворота в Турции скрывался и не имел каких-либо контактов с семьей, опасаясь, что его ждет судьба тысяч других судей и прокуроров, которых режим Эрдогана заключил в тюрьму.

Греческий суд приговорил прокурора к лишению свободы на месяц с отсрочкой приговора на три года. На данный момент служба предоставления убежища проводит с ними интервью.

Ранее сообщалось, что власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

Попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника.