Новости
53 Турецкий прокурор бежал в Грецию
Турецкий прокурор запросил политическое убежище в Греции. Об этом сообщает информационный ресурс острова Хиос astraparis.gr.
По данным СМИ, 50-летний прокурор прибыл на греческий остров во вторник в группе сирийских беженцев и попросил предоставить ему политическое убежище.
Позднее турецкого прокурора доставили в уголовный суд Хиоса, где предъявили обвинения в незаконном въезде в страну.
Судье он пояснил, что сразу же после попытки госпереворота в Турции скрывался и не имел каких-либо контактов с семьей, опасаясь, что его ждет судьба тысяч других судей и прокуроров, которых режим Эрдогана заключил в тюрьму.
Греческий суд приговорил прокурора к лишению свободы на месяц с отсрочкой приговора на три года. На данный момент служба предоставления убежища проводит с ними интервью.
Ранее сообщалось, что власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.
Попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника.
Фото дня
Блог редакции
Олланд призвал выполнить Минские соглашения до конца года
Возвращение машиниста
Глава минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет
Еврокомиссия обязала Apple выплатить Ирландии 13 млрд евро
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5251
-
Страшно и злободневно12689
-
Гуковские шахтеры6441
-
В Москве началась избирательная кампания2292
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22392
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12441
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
"Думаю, что приходит конец англосаксонской модели гегемонии над миром...
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?117275
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»79043
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной78258
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий