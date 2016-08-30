В центре временного содержания для иностранцев в поселке Вардане под Сочи 108 мигрантов объявили голодовку, передает «Медиазона» со ссылкой на представителя «Южного правозащитного центра» Семена Симонова.

По его словам, из-за перевода Федеральной миграционной службы в состав МВД появились задержки в процедуре депортации. Мигранты пожаловались на питание и отказ обработать камеры от клопов.

Симонов отметил, что многие решили покинуть Россию за свой счет, но их не могут довезти до аэропорта.

В июле этого года в центре гражданин Грузии зашил себе рот в знак протеста. Ранее суд постановил депортировать мужчину на родину.

Центр временного содержания для мигрантов открыли в Сочи осенью 2013 года.