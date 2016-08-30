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Новости

773 В Краснодарском крае более 100 мигрантов объявили голодовку

30.08.2016 Теги: голодовка, краснодарский край, сочи

В центре временного содержания для иностранцев в поселке Вардане под Сочи 108 мигрантов объявили голодовку, передает «Медиазона» со ссылкой на представителя «Южного правозащитного центра» Семена Симонова.

По его словам, из-за перевода Федеральной миграционной службы в состав МВД появились задержки в процедуре депортации. Мигранты пожаловались на питание и отказ обработать камеры от клопов.

Симонов отметил, что многие решили покинуть Россию за свой счет, но их не могут довезти до аэропорта.

В июле этого года в центре гражданин Грузии зашил себе рот в знак протеста. Ранее суд постановил депортировать мужчину на родину. 

Центр временного содержания для мигрантов открыли в Сочи осенью 2013 года.


4 комментария

-1
ашим .н , 30 августа 2016 в 20:36
Поселили в СОЧИ! А они недовольны?! Ну не знаю. Попробуйте перевести в Воркуту.
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-1
Оксана Шевченко , 30 августа 2016 в 20:39
108 мигрантов - граждане братской лднр?
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-1
Вася Пупкин , 30 августа 2016 в 21:25
Из вна Украины наверное (не путать с ДНР и ЛНР).
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-1
Виктор Дремов , 30 августа 2016 в 21:32
Это те, которые от седьмой волны мобилизации скрываются?
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