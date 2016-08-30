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Новости

970 CAS не нашел доказательств причастности ПКР к госпрограмме допинга

30.08.2016 Теги: допинг, паралимпийцы, суды

Спортивный арбитражный суд (CAS) не смог доказать причастность Паралимпийского комитета России (ПКР) к «государственной системе допинга». Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS.

«Суд не может сделать такой вывод. Нет доказательств, подтверждающих осведомленность (ПКР — ред.). Основания для подобных выводов недостаточны», — говорится в решении.

Как отметили в суде, единственным подтверждением участия ПКР в организованной государством системе допинга был факт того, что ряд руководителей комитета занимал должности в правительстве России.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).


7 комментариев

0
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 21:03
Спортивный арбитражный суд (CAS) не смог доказать причастность Паралимпийского комитета России (ПКР) к «государственной системе допинга»(!?)
Очередная ошибка перевода с турецкого на английский, а с английского на русский?
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2
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 21:04
не видать теперь российским пенсионерам индексации пенсий лет десять ...
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1
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 21:18
LENTY VINI , 30 августа 2016 в 21:04
не видать теперь российским пенсионерам индексации пенсий лет десять ...//

Вот зачем вы так? Наш обожаемый остроумный премьер сегодня заявил, опровергнув себя самого, что все решения о возвращении к полной индексации пенсий на уровень инфляции с 2017 года будут выполнены, деньги на это предусмотрены. «Никаких сомнений нет. Все решения о том что индексация будет осуществляться по общим правилами, приняты. Деньги на следующий год зарезервированы», — сказал Медведев...
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0
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 21:33
да ?! - а почему ж тогда не сейчас , а с 2017 года , может .... выборы на носу ?!
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0
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 21:46
Это он перед пенсионерами Липецка сегодня распинался, вероятно, со своей предвыборной программой...
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0
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 21:34
В экзистенциальном смысле онтологическая амбивалентность суслика состоит в том, что его перманентное положение в универсуме априори не зависит от его визуальной верификации наблюдателем.
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0
Владимир Горницкий , 30 августа 2016 в 21:51
Да, в судебном решении такое сказано. Но тут следует внести некоторые дополнения. Во-первых, сам факт существования государственной системы допинга у суда сомнений не вызывает. Во-вторых, чуть ниже процитированных строчек говорится о том, что, ПКР в любом случае несет ответственность перед МПК и обязан обеспечивать недопущение нарушений антидопинговой системы в России. Так что в итоге суд принял следующие решения:

1. Апелляция ПКР отклонена.
2. Решение МПК о недопуске российской команды подтверждено.
3. Стоимость арбитража должна оплатить российская сторона.
По-моему,
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