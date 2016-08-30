Спортивный арбитражный суд (CAS) не смог доказать причастность Паралимпийского комитета России (ПКР) к «государственной системе допинга». Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS.

«Суд не может сделать такой вывод. Нет доказательств, подтверждающих осведомленность (ПКР — ред.). Основания для подобных выводов недостаточны», — говорится в решении.

Как отметили в суде, единственным подтверждением участия ПКР в организованной государством системе допинга был факт того, что ряд руководителей комитета занимал должности в правительстве России.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).