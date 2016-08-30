С 2013 по 2015 год из России путем импортно-экспортных сделок незаконно вывели 1,2 трлн рублей. Об этом сообщает Счетная палата со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Как стало известно, за это время таможенники возбудили и передали в Росфиннадзор более 17 тысяч дел об административных нарушениях закона о валютном контроле. При этом штраф нарушителей составил 0,0005% от вывезенной суммы, или 663,4 млн рублей.

Также Счетная палата установила, что за прошедшие три года выявлялось много нарушений с истекшим сроком давности для привлечения к административной ответственности.

«В 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в первом квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Большинство нелегальных сделок по выводу капитала совершается при помощи специально созданных фирм. Так, более 522,5 млн рублей вывели более чем через тысячу фирм.

Аудиторы отмечают, что за три года только 14 человек понесли ответственность за совершенные сделки, пятерых из них освободили по амнистии.

Средний штраф за нарушения составляет 200–500 тысяч рублей, вто время как средняя сумма нелегальной сделки — 480 миллионов. В связи с выявленными фактами счетная палата предложила ужесточить уголовную ответственность за нарушения законодательства о валютном контроле. Предложение направлено в правительство.