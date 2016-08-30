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Новости

3722 РБК: после выборов губернатор Петербурга уйдет в отставку

30.08.2016 Теги: выборы, петербург, сми

Российское руководство обсуждает вопрос о смене губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой трех источников.

Как стало известно изданию, Полтавченко покинет пост после выборов в Госдуму 18 сентября.

По всей вероятности, после увольнения губернатор получит новую высокую должность.

«Его предполагаемая отставка будет вписана в цикл больших кадровых перестановок в руководстве страны, которые начались этим летом и продолжатся осенью, возможно, на более высоком уровне», — пишет РБК со ссылкой на источник близкий к руководству кремлевской администрации.

Один из собеседников издания отметил, что необходимость смены городской власти связаны с проблемами при решении хозяйственных вопросов, в частности, при строительстве стадиона «Зенит Арена».

Кроме этого, необходимость сменить Полтавченко могла возникнуть в связи с возобновившимися разговорами об объединении Петербурга и Ленинградской области, сказал РБК политолог Леонид Давыдов.

Два собеседника, близких к Кремлю, и источник, близкий к руководству ФСБ, говорят, что глава региона мог бы возглавить одну из силовых структур после очередной реформы. Источник в Совете Федерации утверждает, что Полтавченко, скорее, перейдет в правительство.

Сменить Полтавченко на посту губернатора может министр транспорта Максим Соколов. Как утверждает собеседник в Госдуме губернатором может стать нынешний спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.

Полтавченко много лет служил в ленинградском КГБ, затем возглавлял управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу. Позднее он стал полпредом президента России в Центральном федеральном округе, а в 2011 году был назначен губернатором Петербурга.


1 комментарий

0
tchistiakov boris , 30 августа 2016 в 22:50
... и чтобы мост кадырова забрал с собой ! (в именни над ручейком утвердит постановлением - себе на радость!)
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